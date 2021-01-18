مواصفات سوزوكي سويفت هاتشباك 2021 الجديدة في مصر.. صور

طرحت شركة سوزوكي السيارة سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift مؤخرا في مصر التي تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك و تأتي الي مصر بمحرك رباعى الأسطوانات ، 1200 سي سي قوة 84 حصان وعزم 113 نيوتن متر وهذا المحرك متصل بفتيس 5 سرعات.





سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift متاحة بمزايا عديدة منها شاشة تاتش 7 بوصة بنظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو و كاميرا خلفية و نظام الفرامل المضادة للإنغلاق مع نظام توزيع قوة الفرامل على العجلات و وسادة هوائية أمامية و مرايات الرؤية الجانبية يمكن ضبطها و طيها كهربائيًا مع تدفئة ذاتية.





السيارة سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift معززة بحساسات ركن خلفية و زر تشغيل/ايقاف السيارة و مصابيح ضباب امامية جنط 15 و تكييف هواء اوتوماتيكي و كمبيوتر رحلات ذو 6 وظائف مثل بيان متوسط السرعة و استهلاك الوقود .





تعمل سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift تعمل بنظام الجر الأمامى و تتسارع من 0 حتى 100 كم خلال 12.9 ثانية بمتوسط استهلاك 6.2 لتر بنزين لكل 100 كم.







سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift متاحة بعجلة قيادة جلد ذات تحكم هيدروليك و متعددة الوظائف مدخل USB و AUX و بلوتوث و مخرج كهرباء 12 فولت و زر فتح الشنطة من الخارج و دخول بدون مفتاح .





سعر سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift في مصر