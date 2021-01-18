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سيارات

مواصفات سوزوكي سويفت هاتشباك 2021 الجديدة في مصر.. صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:45 م
سوزوكي سويفت 2021
سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift
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اشرف عطية
طرحت شركة سوزوكي السيارة سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift مؤخرا في مصر التي تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك و تأتي الي مصر بمحرك رباعى الأسطوانات، 1200 سي سي قوة 84 حصان وعزم 113 نيوتن متر وهذا المحرك متصل بفتيس 5 سرعات. 

سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift متاحة بمزايا عديدة منها شاشة تاتش 7 بوصة بنظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وكاميرا خلفية ونظام الفرامل المضادة للإنغلاق مع نظام توزيع قوة الفرامل على العجلات ووسادة هوائية أمامية و مرايات الرؤية الجانبية يمكن ضبطها و طيها كهربائيًا مع تدفئة ذاتية. 

السيارة سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift معززة بحساسات ركن خلفية وزر تشغيل/ايقاف السيارة ومصابيح ضباب امامية جنط 15 وتكييف هواء اوتوماتيكي وكمبيوتر رحلات ذو 6 وظائف مثل بيان متوسط السرعة و استهلاك الوقود . 

تعمل سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift تعمل بنظام الجر الأمامى و تتسارع من 0 حتى 100 كم خلال 12.9 ثانية بمتوسط استهلاك 6.2 لتر بنزين لكل 100 كم.


سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift متاحة بعجلة قيادة جلد ذات تحكم هيدروليك و متعددة الوظائف مدخل USB و AUX و بلوتوث و مخرج كهرباء 12 فولت وزر فتح الشنطة من الخارج و دخول بدون مفتاح . 

سعر سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift في مصر 
تباع سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift بسعر 206.900 جنيه 
مواصفات سوزوكي سويفت هاتشباك 2021 الجديدة في مصر.. صور
مواصفات سوزوكي سويفت هاتشباك 2021 الجديدة في مصر.. صور
مواصفات سوزوكي سويفت هاتشباك 2021 الجديدة في مصر.. صور
مواصفات سوزوكي سويفت هاتشباك 2021 الجديدة في مصر.. صور
مواصفات سوزوكي سويفت هاتشباك 2021 الجديدة في مصر.. صور
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