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سيارات

تعرف على مواصفات وأسعار سوزوكى سياز في السوق المصري

السبت 23/يناير/2021 - 07:00 م
سوزوكي سياز
سوزوكي سياز
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صبرى طلبه

احتلت السيارة سوزوكي سياز مكانة فريدة داخل السوق المصري، وذلك لما تحتويه من تصميم انسيابي، و أيضا كونها واحدة من إصدارات السيدان العائلية، وتميزها بقدرات فنية مناسبة من ناحية التسارع و استهلاك الوقود.

 

تتمتع السيارة بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، و نظام ESP، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، و قفل الحماية الداخلي للأبواب والنوافذ.

 

 تعتمد سوزوكي سياز على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 91 حصانا، وعزم أقصى للدوران 130 نيوتن/ متر، متصل بناقل مانيوال، وآخر أوتوماتيكي الأداء.

 

ومن خلال هذه الإمكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.1 لتر، وذلك عن قطعها لمسافات تقدر بـ 100 كم.

 

جاءت القياسات الهيكلية للسيارة على النحو التالي، حيث بلغت نسبة الطول 4490 مم، وبعرض يصل إلى 1730 مم، و بارتفاع  160 مم، بينما تمتعت بمساحة تخزينية خلفية  سعة 495 لترا.

 

يذكر أن السعر الرسمي للسيارة سوزوكي سياز موديل 2019 بسعر 280 ألف جنيه.

تعرف على مواصفات وأسعار سوزوكى سياز في السوق المصري
تعرف على مواصفات وأسعار سوزوكى سياز في السوق المصري
تعرف على مواصفات وأسعار سوزوكى سياز في السوق المصري
تعرف على مواصفات وأسعار سوزوكى سياز في السوق المصري
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