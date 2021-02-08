سيارات ييما YEMA الكهربائية الصينية قريبا في مصر.. صور

ظهرت في الأونة الأخيرة أنباء عن تجهيزات لبدء عمل توكيل السيارات "ييما" الصيني في السوق المصري , وهذة الشركه الصينيء بدأت عملها منذ عام 2001 حتى وقتنا هذا وبدأت العمل في أنتاج السيارات الكهربائية منذ عام 2010 وحققت انتشارا واسعا عن طريق وكلاءها في الأردن وفلسطين وكوستاريكا وبعض الدول الأخرى.





تتمتع ييميا بسياراتها الكهربائية بالكامل ذات المدى الكبير لأستخدامها تكنولوجيا حديثة للبطاريات NCM وهي التي تتمتع بكفاءة عالية وعمر أفتراضي يصل حتي 15 عاما مما يحقق بند الاعتمادية.





وطبقا لما صرح له الوكيل بأن السيارة ستتوفر في السوق المصري بنسختين, نسخة SUV بمدى سير يصل ألى 470 كلم NEDC ويصل الى 400 كلم WLTP, والنسخة العائلية الأكثر طلبا للسوق المصري MPV بمدى سير 360 كلم NEDC و WLTP بمدي 300 كيلو متر





سستوافر سيارات ييما الصينية في مصر في عدة طرازات من السيارات المخصصه لاستخدامات المناطق السكنية المغلقة بأسعار تنافسية، وصرح الوكيل بأنه سوف يوفر السيارات بأنظمة الأمان الكاملة حيث صرح أيضا بأنه سوف يقوم بتوفير تجهيز نقاط الشحن للسيارات بالأنظمة المعتمدة لدى الشركه الأم بخلاف تأكيده على توفير مراكز خدمة وصيانة.



