نيسان تحول موديلاتها الجديدة إلى سيارات كهربائية حفاظا على البيئة



كما أن اليابان وضعت العام الماضي استراتيجية جديدة للنمو الاخضر ، وتضمنت أفكارا للمساعدة في الوصول إلى الانتهاء من انبعاثات الكربون في 2050، وتجري اليابان التي تشكل مصادر طاقة متجددة 18 % من مزيج الطاقة لديها نهاية مارس مع مراجعة شاملة لسياستها في مجال الطاقة .



كشفت شركة نيسان موتور اليابانية أن كل الموديلات الجديدة التي ستقدمها في الأسواق منذ أوائل العام المقبل ستعمل بمحركات كهربائية كجزء من جهود الشركة والوصول بالسيارات إلى نسبة عوادم كربونية .وأضافت الشركة ان تلك الخطة ستشمل الطرازات الجديدة في أسواق اليابان، والصين والولايات المتحدة، وأوروبا، إضافة إنها ستواصل الابتكار في مجال البطاريات، بما في ذلك البطاريات الصلبة للسيارات الكهربائية.وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، إننا مصرون على السير في إيجاد مجتمع خال من الانبعاثات الكربونية، وتسريع الجهود العالمية لمكافحة تغيرات المناخ.وفي نفس السياق تهدف اليابان إلى وقف مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين ، منتصف العام المقبل ، والتحول إلى السيارات الكهربائية، والهجينة ، وسيارات خلايا الوقود .