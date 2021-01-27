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سيارات

تخفيض جديد على أسعار نيسان صني M/T 2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:02 ص
نيسان صنى
نيسان صنى
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كريم عاطف
أعلن الوكيل المحلى لشركة السيارات اليابانية نيسان عن طرح طراز صني موديل 2021 ، بأربع فئات فى السوق المصرية للسيارات، وهى الفئة الأولى Base M/T و الفئة الثانية Base A/T والفئة الثالثة MID A/T والفئة الرابعة SUPER SALOON A/T، والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان العائلية .

ولكن تراجعت أسعار سيارات نيسان طراز صني الفئة الاولى مانيوال M/T  بشكل غير رسمي بقيمة بلغت 2000 جنيه داخل السوق المحلية.

وتستمد السيارة نيسان صنى موديل 2021 قوتها من محرك مكون من أربع أسطوانات، سعته 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

وتحتوى السيارات نيسان صني موديل 2021 بمجموعة وسائل امان متعددة منها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA .

بالإضافة إلى جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوى .

أما عن سعر السيارة نيسان صنى موديل 2021 بناء على السعر الجديد بعد التخفيض ، فتأتي كالتالى .

- مانيوال / بيز لاين 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 178,000 جنيه
- اوتوماتيك / بيز لاين 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 201,000 جنيه
- اوتوماتيك / MIDLINE 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 214,500 جنيه
- اوتوماتيك / SUPER SALOON 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 225,500 جنيه
تخفيض جديد على أسعار نيسان صني M/T 2021
تخفيض جديد على أسعار نيسان صني M/T 2021
تخفيض جديد على أسعار نيسان صني M/T 2021
تخفيض جديد على أسعار نيسان صني M/T 2021
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تخفيض جديد على أسعار نيسان صني M/T 2021

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