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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقد مروان عطية الجديد مع الأهلي يكلف النادي 140 مليون جنيه

مروان عطية
مروان عطية
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل العقد الجديد لمروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات مقبلة.

تفاصيل تجديد عقد مروان عطية 

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن مروان عطية سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 25 مليون جنيه، وفقًا للعقد الجديد المبرم بين اللاعب والنادي.

وأوضح المصدر أن الأهلي قام بتعديل عقد مروان عطية في الموسم الحالي، ليرتفع راتبه من 11 مليون جنيه إلى 25 مليون جنيه، بما يتناسب مع مكانته داخل الفريق خلال الفترة الحالية.

مميزات عقد مروان عطية 

وأضاف أن عقد اللاعب يتضمن أيضًا امتيازات مالية مرتبطة بتحقيق البطولات، تصل قيمتها إلى 10 ملايين جنيه في الموسم، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأشار  إلى أن إدارة الأهلي حرصت على تقدير مروان عطية ماليًا، في إطار سياسة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية وتجديد عقود اللاعبين وفقًا لمستوياتهم وأدوارهم مع الفريق.

بعد التجديد حتى 2030.. كم يحصل مروان عطية سنويًا من الأهلي؟

 

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، تفاصيل تجديد عقد مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد إعلان القلعة الحمراء تمديد عقد اللاعب رسميًا.

وأوضح شوقي أن الأهلي حسم ملف تجديد مروان عطية خلال جلسة لم تستغرق أكثر من ساعة، بعدما تم الاتفاق على جميع التفاصيل وتوقيع اللاعب على العقود الجديدة.

وأشار إلى أن تجديد عقد إمام عاشور كان بمثابة المفتاح الذي فتح الطريق أمام حسم ملف مروان عطية، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة إنهاء عدد من ملفات تجديد عقود لاعبي الفريق.

وأكد أن جلسة مروان عطية مع الدكتور عصام سراج الدين لم تكن مرتبة مسبقًا، لكن الأخير كان قد مهّد للحديث مع اللاعب خلال الأيام الماضية أكثر من مرة، في ظل رغبة النادي في الإبقاء عليه.

وأضاف أن مروان عطية كان يؤكد في كل مرة رغبته في الاستمرار مع الأهلي، رغم امتلاكه عروضًا أخرى، لكنه كان ينتظر التوقيت المناسب لحسم موقفه من التجديد.

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