فرج عامر يثير الجدل: مروان عطية أهم لاعب في الأهلي يتفوق على نجوم الضجة

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بالمستوى الذي يقدمه مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي، مؤكدا أهمية استمراره مع الفريق وتجديد عقده.



وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: «مروان عطية هو أهم لاعب في الأهلي، وأعتقد أنه اللاعب الوحيد في الأهلي الذي ليس له بديل حتى الآن».



وأضاف: «وتجديد عقده أهم من تجديد عقد لاعبين أثاروا ضجة إعلامية كبيرة، العبرة بما يقدم في الملعب وليس في الإعلام»

وأعلن النادي الأهلي تمديد تعاقد مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، ليستمر مع القلعة الحمراء حتى عام 2030، في خطوة تعكس تمسك إدارة النادي باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

وجاء تمديد عقد مروان عطية خلال جلسة جمعته مساء اليوم مع الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد، وإنهاء جميع الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتمديد.

وشهدت عملية تمديد تعاقد مروان عطية تنسيقًا كاملًا بين قطاع التعاقدات وإدارة الكرة بالنادي، بقيادة الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، من أجل إنهاء الملف بصورة رسمية، والحفاظ على أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الأهلي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة اللاعبين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفني بشكل مستمر، إلى جانب تأمين مستقبلهم مع النادي لفترات طويلة.

من جانبه، أبدى مروان عطية سعادته الكبيرة بتمديد تعاقده مع الأهلي حتى عام 2030، مؤكدًا اعتزازه بمواصلة مسيرته داخل النادي، ورغبته في الاستمرار ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.