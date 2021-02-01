سر وجود مقبرة سيارات فاخرة بملايين الدولارات في دبي .. شاهد

تعتبر الامارات العربية المتحدة من اشهر الدول التي بها سيارات فارهة علي مستوي العالم , و لكن انتشرت مؤخرا ظاهرة غير اعتيادية و هي وجود سيارات فاخرة ملقاة في الشوارع تبحث عن مالك جديد او حتي مالكها الاصلي .





ما السر وراء وجود سيارات فاخرة ملقاة في الشوارع في دبي او ما يعرف بمقبرة السيارات في دبي .







اصبح من من المعتاد رؤية سيارات فاخرة وخارقة مهجورة في دبي و لكن يبقي السؤال الذي لا يجد البعض إجابة عنه: لماذا يهجر البعض سيارات بقيمة ملايين الدولارات في الشوارع بهذا الشكل .

السبب الرئيسي وراء انتشار تلك الظاهرة في دبي هو الديون وهروب بعض الأجانب الأثرياء من الإمارات لتفادي العواقب القانونية للديون والقضايا المالية الأخرى فطبقا لقوانين دولة الإمارات إذا لم يدفع الشخص أقساط السيارة يقبض عليه ويزج في السجن، لهذا يختار أصحاب السيارات تركها ومغادرة البلاد للهروب من هذه المسؤولية و تجنب حبسهم.





بعد ترك السيارات مهجورة في الشوارع تقوم حكومة دبي بعد مدة بتجميعها في ساحة خاصة عرفت بعد ذلك بمقبرة السيارات ويتم بيعها، لكن حتى تقوم الحكومة بهذه الخطوة يجب أن تبقى هذه السيارات في الشوراع وتحت أشعة الشمس اللاهبة والعواصف الرملية فترة من الزمن وظهرت مؤخرا شركات متخصصة في شراء هذه السيارات وإصلاحها و بيعها عالميا بأسعار مرتفعة .



السيارات الملاقاة في السواري ليست فاخر فقط بل خارقة ايضا فتوجد سيارات من نوع فيراري، بي إم دبليو، مرسيدس بنز، بورش ولامبورجيني و زولزرويس و بنتلي و بوجاتي تصل اسعارها احيانا لأكثر من مليون دولار متروكة في سوارع الامارات مفتوحة و داخلها مفاحها .