شاهد.. الموج يسحب سيارة BMW فاخرة من صاحبها | صور





اكتشف سكان سانت أغنيس في كورنوال سيارة BMW فضية تحملها الأمواج "وكأنها قارب" في البحر، مما أصابهم بالصدمة والأسف على حال صاحبها.





تداول الكثير من الأشخاص صورًا للحادث المؤسف على وسائل التواصل الاجتماعي، بمن فيهم إحدى السكان المحليين.





تقول «إيستر تشيس»: "نزلت للسباحة في السابعة صباحًا وكانت السيارة تغسلها الماء، أعتقد أن إحدى العائلات قد نزلت بالسيارة في الليل وحاولت التجول على الشاطئ ولكن المد والجزر وقع وسحب السيارة".





وقد كان على سائق اللي ام دبليو انتظار خروج المد مرة أخرى قبل أن يتمكن من سحب السيارة المسحوبة بعيدًا.





حضر مالك مع رجلين من شركة إنقاذ، وحاولوا قلب السيارة عندما علقت في أسفل المنحدر، لكنها نزلت تحت الماء.





انجرفت سيارة BMW فاخرة إلى البحر في بريطانيا بعدما اضطر صاحبها إلى ركنها على الشاطئ لأنها كانت أسفل منحدر.