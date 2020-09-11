كهربائية بالكامل.. أول صورة لسيارة مازيراتي Grecal الجديدة بسرعة الريح





أبهرت مازيراتي العالم بالكشف الأكثر إثارة عن سيارتها الجديدة MC20، أعلنت مازيراتي عن طرازا جران توريزمو وجران كابريو أول طرازين للعلامة يعتمدان على الحلول الكهربائية بشكل كامل؛ وسيتم وضع تصاميمهما الهندسية في منشأة مودينا، ليتم تصنيعهما في مركز الإنتاج بمدينة تورينو.





وفي غموض شديد كشفت الشركة اليوم عن سيارتها الكهربائية الجديدة Grecale من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات والتي تحمل اسمًا يتعلق بالريح، فتحمل السيارة اسم Grecale تيمنًا بالرياح الشمالية الشرقية الشديدة في البحر الأبيض المتوسط، وسيتم تصميمها لتلعب دورًا محوريًا في مسيرة تطور العلامة.





تبدو جريكال أصغر بكثير من كروس الأداء الوحيد من مازيراتي، وقد يتم تشغيلها بواسطة نفس محرك V6 مزدوج الشاحن سعة 3.0 ليتر المستخدم في السيارة الخارقة MC20، لم يتم تأكيد أرقام الأداء الخاصة بسيارة الدفع الرباعي بعد، لكن محرك Nettuno قادر على إنتاج 622 حصانًا و 730 نيوتن متر من عزم الدوران.





والأكثر إثارة للإعجاب هو الإعلان عن تقديم نسخة كهربائية من سيارة MC20 التي تم الكشف عن نسختها الهايبرد مؤخرًا، وتتمثل الخطوة الأولى لإصدار النسخ الكهربائية من المجموعة في سيارة جيبلي هايبرد التي تم إطلاقها في شهر يونيو الماضي.





وكان التحدي الأبرز الذي واجهته مازيراتي هو دخول عالم السيارات الكهربائية دون التفريط بفلسفة العلامة وقيمها الأساسية، وتمثلت النتيجة بتقديم سيارة هجينة تحمل أفضل الإمكانيات المتاحة.

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ومع الحفاظ على طابعها المميز، اختارت مازيراتي حلًا هجينًا يركز بشكل رئيسي على تحسين الأداء إلى جانب ترشيد استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات.





وتحظى مازيراتي بسجل طويل وحافل في تسمية سياراتها بأسماء الرياح الشهيرة حول العالم، وبدأ ذلك في عام 1963 من خلال سيارة ميسترال ذائعة الصيت. ثم تلتها سيارات جيبلي وبورا وميراك وخماسين. وفي عام 2016، تم إطلاق سيارة ليڤانتي، أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات بتاريخ مازيراتي.





وشهدت الفعالية أيضًا استخدام ‘المسرح التشريحي’ في مدينة مودينا كموقع لإلقاء نظرة مفصلة على محرك Nettuno الجديد الذي يتم تصنيعه في المدينة، والاطلاع على أجزائه الداخلية، ما منح الحضور فرصة فريدة للتعرف على أدق التفاصيل المتعلقة بخصائصه التقنية المبتكرة.