في حفل عالمي ضخم .. كواليس تصنيع وإطلاق سيارة مازيراتي MC20 .. صور

بعد النجاح اللافت الذي حققته سيارة جيبلي هايبرد في شهر يوليو الماضي، أطلقت مازيراتي مجموعة تروفيو خلال شهر أغسطس، ليتبعهم العرض العالمي الأول لإطلاق سيارة MC20 الرياضية الخارقة.





والتي تم الكشف عنها للمرة الأولى خلال فعالية متميزة، حيث سخرت مازيراتي 60 عامًا من الخبرة لصناعة السيارة في مدينة مودينا، الموقع التاريخي الذي شهد نشأتها الأولى.





واليوم، تدخل مازيراتي مرحلة التجديد الكامل مستندة إلى مستويات رفيعة من الابتكار والشغف والتفرد، داخل مصنع خط إنتاج جديد، وموقعًا لتجميع المحركات، ومرافق جديدة للطلاء مصممة خصيصًا لسيارة MC20.





والذي يشكل أولى ابتكارات مختبر مازيراتي للمحركات، المركز الجديد المتخصص بالمحركات والذي تمت إضافته مؤخرًا إلى منشأة مودينا، والتي تم تزويدها للمرة الأولى في تاريخ العلامة بورشة طلاء فائقة التطور وصديقة للبيئة.





وتشكل سيارة MC20 الخطوة الأولى نحو الحقبة الجديدة لمازيراتي، وأول طراز يجسد توجهها الجديد نحو المستقبل، وتمتاز هذه السيارة الفائقة بتصميمها الأنيق الذي يوازن بدقة بين مجموعة كبيرة من العناصر المتباينة، حيث تمزج أرقى مستويات الإتقان والتصميم الهندسي مع الفخامة والأداء العالي، وتعكس جوهر سباقات السيارات مع تقديم أفضل تجارب القيادة الممتعة.





وتم تصميم سيارة MC20 في مركز مازيراتي للتصميم بمقاطعة تورينو، وهو مركز الهندسة والمنشأة المتميزة التي تشهد تطوير جميع طرازات مازيراتي الحالية والمستقبلية.





فضلًا عن استخدام أسلوب مازيراتي المميز والذي يعتمد منهجية متكاملة تركز على العنصر البشري منذ مراحل التطوير الأولى، إذ يتم دمج التركيز على العملاء ضمن عالم المحاكاة الافتراضي مع استخدام مزيج حصري من الأجهزة والبرمجيات المتطورة.





وقد تم تطوير أكثر من 90% من الجوانب الديناميكية لسيارة MC20 بمساعدة النماذج الافتراضية، باستخدام منهجية مبتكرة تسمى نظام التطوير الافتراضي لديناميكيات المركبة، والذي يدار محليًا من قبل العلامة.





مواصفات سيارة MC20





تمتاز السيارة الجديدة بكفاءتها العالية من حيث خصائص الديناميكية الهوائية والتي تعكس طابعها الرياضي المميز، وتعمل بمحرك نيتونو الجديد والمزود بـ6 أسطوانات بقدرة 630 حصان مع عزم دوران يبلغ 730 نيوتن متر، والذي يوفر تسارعًا للسيارة من وضعية السكون لسرعة 100 كم في الساعة خلال أقل من 2.9 ثانية فقط، وسرعة قصوى تزيد عن 325 كيلومتر في الساعة.





ويحتفي المحرك الجديد بعودة مازيراتي إلى إنتاج المحركات الخاصة بها بعد توقف دام أكثر من 20 عامًا، وتعد سيارة MC20 من السيارات خفيفة الوزن، حيث يقل وزنها فارغةً عن 1500 كيلوجرام.





وبفضل قدرة محركها البالغة 630 حصان، تحقق السيارة أفضل معدل للقوة مقابل الوزن ضمن فئتها والذي يبلغ 2.33 كجم/حصان فقط. ويرجع ذلك إلى المواد عالية الجودة ومزايا ألياف الكربون دون التفريط بميزات الراحة العالية التي توفرها السيارة.





وتم تزويد سيارة MC20 بمحرك Nettuno، وهو أول محركات العصر الجديد في تاريخ العلامة، المكون من 6 أسطوانات وشاحن توربيني المزدوج، حيث يمثل بحد ذاته إنجازًا تقنيًا رائدًا وحائزًا على براءة اختراع عالمية، ما يعزز الحضور العالمي القوي لتقنية الاحتراق المزدوج من مازيراتي، نظام الاحتراق المبتكر الذي طورته العلامة.