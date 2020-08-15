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سيارات

الأسرع على الإطلاق.. سيارة مازيراتي جيبلي تروفيو الجديدة وأهم المواصفات.. فيديو وصور

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:11 ص
جيبلي تروفيو
جيبلي تروفيو
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عزة عاطف
تكريسًا لهويتها الإيطالية كانت شركة مازيراتي قد أطلقت سيارتها الأسرع على الإطلاق جيبلي تروفيو بمواصفات قياسية لتشكل السيارة إلى جانب شقيقتيها كواتروبورتيه وليفانتي في مجموعة تروفيو ألوان العلم الإيطالي (الأخضر، الأبيض والأحمر).

مواصفات سيارة جيبلي تروفيو الجديد

تميزت سيارة جيبلي تروفيو كسابقتها ليفانتي بمحرك بنزين ثماني الأسطوانات V8 بزاوية 90 درجة، مع شاحن توربيني مزدوج، وحقن مباشر (GDI).

تصل سعة الموتور إلى 3,799 سي سي، بقوة 580 حصان عند 6,750 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 730 نيوتن/متر.

يبلغ استهلاك السيارة من الوقود 12.3-12.6 لتر/100 كم، وتتسارع من 0-100 كم/4.3 ثانية، كما تصل سرعتها القصوى إلى 326 كم/ساعة.

بالإضافة إلى تميز السيارة بناقل الحركة ZF أوتوماتيكي بثمان سرعات، ونظام دفع بالعجلات الخلفية مع ترس تفاضلي آلي محدود الانزلاق وذاتي الانغلاق، مع نظام التعليق الأمامي موجه عرضي مزدوج مع مخمدات امتصاص صدمات "سكاي هوك" وعمود موازنة.

وينفرد نظام التعليق الخلفي بنوابض هوائية متعددة الروابط، ومخمدات امتصاص صدمات “سكاي هوك”، وعمود موازنةالأبعادالطول: 4.9 م.

يصل عرض السيارة إلى 1.9 م، ويبلغ ارتفاعها 1.4 م، مع قاعدة عجلات 2.9 م، بينما تزن السيارة فارغة 1.9 طن.

تجهيزات سيارة جيبلي تروفيو الجديدة

تتمتع جيبلي بمظهر متميز بفضل لمساتها التصميمة الرائعة التي تضفي على أدائها مزيدًا من التألق، كما تضم المقصورة الداخلية:
• لوحة القيادة الجديدة مع واجهة استخدام فريدة تعمل عند بدء تشغيل السيارة.
• مساند الرأس بشعار تروفيو مع بروز الإسم بشكل ناتئ ثلاثي الأبعاد. 
• وكراسي من جلد Pieno Fiore الطبيعي. 
• تطوير نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) ليشمل وظائف جديدة. 
•نظام مساعد القيادة النشط.
• إدخال تقنيات جديدة في نظام مساعد مازيراتي الذكي (MIA).
• مع شاشة وسائط متعددة عالية الدقة بقياس أكبر قدره 10.1 إنش.
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