انقطاع المياه عن عدة مناطق بالاسكندرية غدا 8 ساعات.. اعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن ضعف وانقطاع المياه عن مناطق (المعمورة ـ ابو قير ـ الطابية )، غدا الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021، ، لمدة 8 ساعات، بدءا من الساعة 10 صباحًا وحتى السادسة مساءً نفس اليوم.





وأرجعت الشركة فى بيان لها قبل قليل، سبب الانقطاع لأعمال الإحلال والتجديد بخط 1500 مم الناقل للمياه المغذي لمحطة مياه المعمورة.





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وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.





وتوفر الشركة سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة، يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.