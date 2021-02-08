القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة لـ 8 شركات تابعة عبر الفيديوكونفراس





ووافقت الجمعية على الموازنة التقديرية عن العام المالى 2020/2021 لشركات بنى سويف وكفرالشيخ ومطروح وشمال وجنوب سيناء.





واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء لشركات الفيوم ودمياط والمنيا ومياه الشرب بالقاهرة، وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات ، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كافة الاجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات فى مدة زمنية محددة، ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2020 لتلك الشركات.





وأكد المهندس ممدوح رسلان، علي ضرورة متابعة رؤساء الشركات التابعة المستمرة واليومية لمشروعات حياة كريمة المرحلة الأولى والثانية، والالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة، وتوفير البيانات اللازمة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، وأن تكون مشروعات حياة كريمة ومشروعات التعاون الدولى على رأس أولويات الشركات التابعة.





وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكافة الوزارات و الجهات الحكومية المشاركة فى المبادرة لتحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة فى كافة المجالات لاسيما قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.



