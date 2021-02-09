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اقتصاد

استمرار تراجع البورصة في منتصف تعاملات اليوم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:20 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 11432 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 2376 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 14059، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 4390 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 2387 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 3411 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1138 نقطة.
 
في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم.
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