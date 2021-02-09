استمرار تراجع البورصة في منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 11432 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 2376 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 14059، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 4390 نقطة.





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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 2387 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 3411 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1138 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم.