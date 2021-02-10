مواصفات واسعار الوحش السويدي العملاق .. فولفو XC90 موديل 2021

تتوفر الأيقونة العملاقة فولفو XC90 موديل 2021 داخل السوق المصري عبر ثلاث فئات من التجهيزات، و تعد واحدة من أبرز إصدارات الصانع السويدي العريق، والتي تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، و اتسمت هذه النسخة بتصميمها العملاق و عدة تجهيزات فنية متطورة.

تعتمد فولفو XC90 موديل 2021 على منظومة الدفع الكلي، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 320 حصان، و عزم أقصى للدوران 400 نيوتن متر، بينما تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

بهذه الإمكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال مدة زمنية قدرها 6.5 ثانية فقط، وقدرت نسبة استهلاك السيارة نحو الوقود إلى 7.8 لتر، عندما تخوض السيارة مسافة تقدر بـ 100 كم.





حصلت فولفو XC90 موديل 2021 على حزمة من وسائل الحماية مثل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، ونظام التوازن الإلكتروني ESP.





كما تحتوي على مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، و مثبت سرعة، وتكييف هواء أوتوماتيكي، و منظومة عادم مزدوجة المخارج، إلى جانب تجهيزات اخرى مثل، مقود حركة متعدد المهام، و فتحة سقف كهربائية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة فولفو XC90 موديل 2021 الفئة الأولى أوتوماتيك موديل MOMENTUM 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,390,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل INSCRIPTION 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,570,000

جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل INSCRIPTION 7 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,690,000 جنيه.