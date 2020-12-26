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سيارات

تبدأ من 710 آلاف جنيه.. أسعار ومواصفات وحش فولفو XC 40 موديل 2021 |صور

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:21 ص
تبدأ من 710 ألف جنيه..
تبدأ من 710 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات وحش فولفو XC 40
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صبري طلبه
تطل علينا الشركة السويدية الشهيرة فولفو بالعديد من الموديلات، خاصةً أيقونة X ولكن باختلاف الحروف والأرقام، فنجد النموذج XC90 العملاق والاصدار XC60، وأيضًا الشقيقة الصغرى من هذه العائلة، وهي فولفو XC 40 التي تنتمى لهذا الأسطول من فئة الـSUV.

تعتمد فولفو XC 40 على منظومة الجر الكلى، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2000 سي سي، قادر على إنتاج قوة 254 حصان، و عزم أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة مكون من 8 سرعات.

تأتي السيارة بقدرات عالية في التسارع فيمكن أن تنطلق من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 6.5 ثانية فقط، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 7.1 لتر، وذلك عندما تسير لمسافة 100 كم.

تمتعت فولفو XC 40 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة مثل، منظومة الـ AIR BAGS  والتي بلغ عددها 11 وسادة هوائية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، ونظام EBD الخاص بالتوزيع الالكترونى للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ومرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، و مثبت سرعة.

حصلت السيارة على مجموعة اخرى من الكماليات والتي تضمنت، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط بلغ قياسها 9 بوصة، ومقود حركة مزود بأنظمة التحكم والقيادة، وفتحة سقف بانوراما.

ويبلغ السعر الرسمي لـ فولفو XC40 موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل MOMENTUM 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 710 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل R-DESIGN 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 810 ألف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل INSCRIPTION 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 855 ألف جنيه.
تبدأ من 710 آلاف جنيه.. أسعار ومواصفات وحش فولفو XC 40 موديل 2021 |صور
تبدأ من 710 آلاف جنيه.. أسعار ومواصفات وحش فولفو XC 40 موديل 2021 |صور
تبدأ من 710 آلاف جنيه.. أسعار ومواصفات وحش فولفو XC 40 موديل 2021 |صور
تبدأ من 710 آلاف جنيه.. أسعار ومواصفات وحش فولفو XC 40 موديل 2021 |صور
تبدأ من 710 آلاف جنيه.. أسعار ومواصفات وحش فولفو XC 40 موديل 2021 |صور
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