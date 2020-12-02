القائمة الكاملة لأسعار فولفو في مصر 2020

يشهد سوق السيارات المصري تعافيا متزايدا خلال الفترة الماضية بعد حالة ركود كبيرة بسبب اجتياح وباء كورونا المستجد دول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.









ومع هذا التعافي المستمر في الأسواق المصرية للسيارات تحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.









وزادت خلال الفترة الأخيرة بعض أسعار موديلات الشركات في الأسواق المصرية للسيارات ، وتخفيضات في البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب، وإعادة كسب ثقة العميل المصري مرة أخرى ، والخروج من هذه الازمة بأفضل النتائج دون التأثير على اقتصاد هذا القطاع الهام في مصر.









ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات.









وخلال السطور التالية، نعرض أسعار القائمة الرسمية للسيارة فولفو في مصر موديل 2021 في الأسواق المصرية لشهر نوفمبر:









- فولفو XC 40

اتوماتيك / MOMENTUM 2021 بقوة محرك 2000 CC تربو وسعر 710,000 جنيه

اتوماتيك / R-DESIGN 2021 بقوة محرك 2000 CC تربو وسعر 810,000 جنيه

اتوماتيك / INSCRIPTION 2021 بقوة محرك 2000 CC تربو وسعر 855,000 جنيه









- فولفو XC60

اتوماتيك / MOMENTUM 2021 بقوة محرك 2000 CC تربو وسعر 1,015,000 جنيه

اتوماتيك / R-DESIGN 2021 بقوة محرك 2000 CC تربو وسعر 1,140,000 جنيه

اتوماتيك / INSCRIPTION 2021 بقوة محرك 2000 CC تربو وسعر 1,160,000 جنيه





- فولفو XC90

اتوماتيك / MOMENTUM 2021 بقوة محرك 2000 CC تربو وسعر 1,390,000 جنيه

اتوماتيك / INSCRIPTION 2021 بقوة محرك 2000 CC تربو 1,570,000 جنيه

اتوماتيك / INSCRIPTION 7 2021 بقوة محرك 2000 CC تربو وسعر 1,690,000 جنيه