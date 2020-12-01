تعرف على أبرز الأعطال التي تصيب سيارتك

تتعدد الأسباب الخاصة بأعطال السيارة والتي قد تصيب قائدها بحالة من القلق والتوتر الناتج عن عدم درايته ومعرفته بكافة مشكلات السيارة والتي يتعرض لها بشكل مفاجئ.









ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري في السطور التاليه أكثر الأعطال شيوعا تصيب سيارتك





1- زيادة إستهلاك السيارة للوقود





ويعد استهلاك السيارة للوقود بشكل كبير من أكثر الأعطال التي تواجه قائدي السيارة وغلبا ما يكون سببها عطل في حساس الأكسجين و تلف البواجي وإستخدام أنواع غير أصلية وإنسداد فلتر الهواء أو مصفاة البنزين وعدم متابعة تغييرها بشكل دوري.





2- إهتزاز محرك السيارة عند تشغيلة في بداية اليوم

ويحدث اهتزاز في المحرك نتيجة عدم تنظيف مدخل الهواء بشكل دائم أو وجود عطل في إحدى بخاخات المحرك مما يؤدي إلى خلل في عملية الإحتراق وتاكل تيل الفرامل وبالتالي يحدث تلف في "الطنابير" مما يجعلها تصبحج في حالة إعوجاج وكل هذه العوامل تؤدي إلى اهتزاز محرك السيارة ويجب فحصها بشكل دائم حتى لا تحدث تلك المشكلة.





3- نقص مياه الردياتير وإرتفاع درجة حرارة محرك السيارة





وجود عطل مضخة الماء الذي يؤدي إلى عدم دوران الماء في المحرك وأيضا تلف رأس المحرك والذي بدوره منع تسرب الغاز من غرف الإحتراق فكل هذه العوامل تؤدي إلى تسرب في مياه الردياتير وبالتالي إرتفاع درجة حرارة المحرك مما يؤدي إلى تلفه.





3- عدم استجابة فرامل السيارة عند الضغط عليها





يتسبب انسداد أنابيب الفرامل إلى عدم وصول زيت الفرامل إلى الأجزاء الخاصة بالتحكم بأمور التوقف وكذلك تاكل تيل الفرامل وبالتالي يحدث عدم إستجابة فرامل السيارة عند وقوع أي حدث مفاجئ.





4- تلف كبالن السيارة





حينما يحدث صوت طقطقة إهتزاز عند السير بالسيارة في خط مستقيم على سرعة بطيئه فهذا يعني تلف كبالن السيارة مما يؤدي إلى توقف السيارة عن العمل بشكل مفاجئ .





5- ثقب شكمان السيارة



