بالأسعار والمواصفات.. صاحبة التصميم العملاق فولفو XC60 موديل 2021.. صور

تشكل السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، أحد عوامل الجذب الرئيسية للعديد من العملاء، ومن بين الإصدارات المختلفة لهذه الفئة، يوجد الوحش العملاق للعلامة التجارية الشهيرة VOLVO وهي الأيقونة XC60، والتي تنتمي إلى أسطول الشركة السويدية كأحد أفراد عائلة الـSUV.









تعتمد VOLVO XC60 موديل 2021 على منظومة الجر الكلي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2000 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 250 حصانا، وعزم أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.









وبفضل هذه الإمكانيات، يمكن أن تنطلق السيارة من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.8 ثانية، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 7.5 لتر وذلك عندما تسير لمسافة تصل إلى 100 كم.









حصلت VOLVO XC60 موديل 2021 على العديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، ونظام الحماية من الانقلاب ROPS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات وتحديد السرعة.









تأتي VOLVO XC60 بتصميم عملاق وعجلات رياضية بلغ قياسها 19 بوصة يتوسطها جنوط معدنية باللون الفضي المطعم باللمسات السوداء مكونة من 8 أضلاع، وبمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وسبويلر رياضي خلفي، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وسقف بانورامي يزيد من متعة القيادة، بالإضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، ومنظومة عادم مزدوجة.









ويبلغ السعر الرسمي للسيارة VOLVO XC60 موديل 2021:

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل MOMENTUM 2WD 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 970 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل MOMENTUM 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1.015.000 جنيه

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل R-DESIGN 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1.140.000 جنيه.