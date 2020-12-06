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سيارات

شاهد.. إصدار كهربائي وهجين من فولفو XC100 موديل 2023

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:16 م
شاهد..إصدار كهربائي
شاهد..إصدار كهربائي وهجين من فولفو XC100 موديل 2023
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كريم عاطف
أعلنت شركة فولفو أنها تعمل حاليًا على XC100 ، والتي ستكون الفئة الأعلى  بشكل طبيعي من XC90 عندما تنضم إلى تشكيلة سيارات فولفو عام 2022.

أوضحت فولفو أن XC100 ستكون نسخة كوبيه من XC90، وستخوض معركة مع سيارات مثل BMW X70  و Mercedes-Benz GLS.

وأظهر كيفن جولدفاسر متدرب بشركة فولفو بعض التصورات غير الرسمية عما قد يبدو عليه XC100، و ستبنى XC100 على منصة السيارة الكبيرة SPA2 القادمة للشركة والتي يمكن أن تستوعب سيارات يصل طولها إلى 216 بوصة. هذا يعني أن XC100 يمكن أن تكون أطول من X7 و GLS ويصل طولها الي 203.3 و 205 بوصات على التوالي. 

تم إغلاق الواجهة الأمامية تمامًا ، مما يشير إلى وجود مجموعة نقل حركة كهربائية محتملة ، كما أن السيارة تتمتع بمسافة أرضية ضخمة. 

و تظهر النوافذ الرفيعة على المظهر الجانبي ، ويتم تقريب الأشياء الخلفية بأسلوب بسيط ، مع السمات البارزة الوحيدة هي المصابيح الخلفية على شكل حرف L. 

اعطت فولفو XC100 الاسم الرمزي الداخلي V616 " رقم 6 يعني أكبر طراز ، وعلامة 1 على أنها سيارة من الجيل الأول ، والستة الأخيرة على أنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ".

و من المتوقع أن تأتي XC100 بخيارات متعددة للمحركات ، بما في ذلك محرك هجين مزود بالكهرباء، وخيار كهربائي بالكامل، وستشارك منصة SPA2 الخاصة بها مع طراز Polestar الكهربائي بالكامل الذي سيحتل المركز الأول في تشكيلة الشركة.
شاهد.. إصدار كهربائي وهجين من فولفو XC100 موديل 2023
شاهد.. إصدار كهربائي وهجين من فولفو XC100 موديل 2023
شاهد.. إصدار كهربائي وهجين من فولفو XC100 موديل 2023
شاهد.. إصدار كهربائي وهجين من فولفو XC100 موديل 2023
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