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سيارات

تستعرض عضلاتها.. فولفو تظهر بقدرات مذهلة بعد سقوطها من مرتفعات

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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محسن مجدى

تعد شركة فولفو من افضل شركات السيارات فى العالم ، والتى حصلت على لقب أكثر سيارة آمنة فى العالم لمدة أعوام، فهى بمثابة الوحش المضحي من اجل سلامة مالكي سياراتها.

وقامت فولفو بإجراء اختبار فريد من نوعه، وهو إسقاط السيارات عدة مرات من المرتفعات يمكن أن يحاكي بشكل أفضل للضرر الموجود،  في سيناريوهات الاصطدام الأكثر خطورة من تحطم السيارات فى الاختبار.

ويحسب المهندسون بالضبط،  بمقدار الضغط والقوة التي يجب أن تتعرض لها كل سيارة للوصول إلى المستوى المطلوب من الضرر، ففى بعض الأحيان عليك أن تضحي من أجل الصالح العام وهذا ما تفعله فولفو على سبيل المثال .

و بدأت الشركة بإسقاط سيارات جديدة تماما من ارتفاع 30 مترًا لمساعدة خدمات الطوارئ في ممارسة إنقاذ الأشخاص من السيارات الحديثة التي تعرضت للاصطدام بشدة.

فهو يساعد خدمات الإنقاذ في معرفة أفضل السبل لانتشال الأشخاص من السيارات الحديثة، وتأتي المركبات التي يستخدمونها عادةً من ساحات الخردة ويمكن أن يصل عمرها إلى 20 عاما .

وبالتالي يسهل التمزق فيها أكثر من أصعب المعادن الحديثة، إذا تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج شخص ما من فولفو بنجاح ، فيجب أن يكونوا قادرين على إخراجهم من أي شيء يحظر دبابة فعلية.

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