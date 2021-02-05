من أفضل سيارات الكروس أوفر.. سعر ومواصفات فولفو XC40 في السوق المصري.. صور

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وتعتمد السيارة على منظومة الجر الكلي، كما تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة ، وفي مدة زمنية تستغرق 6.5 ثانية ، أما متوسط استهلاك الوقود فهي 7.1 لتر ، وذلك عند قطع 100 كم.





وتقدم الفئة بمجموعة من هذه العوامل والأمن والسلامة، ومنها 11 وسادة هوائية ، ونظام فرامل ABS ن ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكترونى ESC، ومثبت سرعة، مراقبة السير فى الحارات المرورية.