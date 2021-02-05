من أفضل سيارات الكروس أوفر.. سعر ومواصفات فولفو XC40 في السوق المصري.. صور

تعتبر فولفو من أهم السيارات الرائدة والشهيرة في سوق السيارات ويعتبر طراز فولفو XC40 من أكثر الموديلات التي لاقت انتشار كبيرا منذ صدورها.
وينتمي هذا الطراز إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات " الكروس اوفر " وهي مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 2.0لتر، وينتج قوة 254حصان، وعزم أقصى للدوران 350 نيوتن/متر متصل إلى بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.
وجاءت أسعار سيارة فولفو XC40 على النحو التالي
فولفو XC 40 2021 اتوماتيك " Momentum" 710,000 جنيه
وينتمي هذا الطراز إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات " الكروس اوفر " وهي مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 2.0لتر، وينتج قوة 254حصان، وعزم أقصى للدوران 350 نيوتن/متر متصل إلى بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.
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وتعتمد السيارة على منظومة الجر الكلي، كما تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة ، وفي مدة زمنية تستغرق 6.5 ثانية ، أما متوسط استهلاك الوقود فهي 7.1 لتر ، وذلك عند قطع 100 كم.
وتقدم الفئة بمجموعة من هذه العوامل والأمن والسلامة، ومنها 11 وسادة هوائية ، ونظام فرامل ABS ن ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكترونى ESC، ومثبت سرعة، مراقبة السير فى الحارات المرورية.
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وجاءت أسعار سيارة فولفو XC40 على النحو التالي
فولفو XC 40 2021 اتوماتيك " Momentum" 710,000 جنيه
فولفو XC 40 2021 اتوماتيك " R-Design "810,000 جنيه