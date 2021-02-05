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سيارات

من أفضل سيارات الكروس أوفر.. سعر ومواصفات فولفو XC40 في السوق المصري.. صور

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:59 م
فولفو xc40
فولفو xc40
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أماني نوار
تعتبر فولفو من أهم السيارات الرائدة والشهيرة في سوق السيارات ويعتبر طراز فولفو XC40  من أكثر الموديلات التي لاقت انتشار كبيرا منذ صدورها.
 
وينتمي هذا الطراز إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات " الكروس اوفر " وهي مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 2.0لتر، وينتج قوة 254حصان، وعزم أقصى للدوران 350 نيوتن/متر متصل إلى بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

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وتعتمد السيارة على منظومة الجر الكلي، كما تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة ، وفي مدة زمنية تستغرق 6.5 ثانية ، أما متوسط استهلاك الوقود فهي 7.1 لتر ، وذلك عند قطع 100 كم.

وتقدم الفئة بمجموعة من هذه العوامل والأمن والسلامة، ومنها 11 وسادة هوائية ، ونظام فرامل ABS ن ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكترونى ESC، ومثبت سرعة، مراقبة السير فى الحارات المرورية.

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وتتمتع السيارة بمجموعة من التجهيزات ،والكماليات ، ومن أبرزها جنوط 18 بوصة ،مع مصابيح أمامية LED ، وشاشة متعدد ة الوسائط 9 بوصة، وحساسات خلفية، مع سقف بانوراما، وكاميرا خلفية وحساسات ركن أمامية ، وخلفية ، مع ناقل سرعات مدمج بعجلة القيادة .

وجاءت أسعار سيارة فولفو XC40 على النحو التالي

فولفو XC 40 2021 اتوماتيك " Momentum" 710,000 جنيه

فولفو XC 40 2021 اتوماتيك " R-Design "810,000 جنيه


نتيجة بحث الصور عن أسعار ومواصفات سيارات «فولفو XC40» موديل

نتيجة بحث الصور عن أسعار ومواصفات سيارات «فولفو XC40» موديل


نتيجة بحث الصور عن أسعار ومواصفات سيارات «فولفو XC40» موديل



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