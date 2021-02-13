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أخبار البلد

بدء حملة تنظيف وصيانة التماثيل بالميادين العامة في جميع محافظات الجمهورية

السبت 13/فبراير/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
بدأت وزارة السياحة والآثار حملة تنظيف وصيانة للتماثيل الموجودة بالميادين العامة في جميع المحافظات المصرية، وذلك بتوجيه من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وتحت الإشراف المباشر من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة لYظهار تماثيل الرموز المصرية والقطع الفنية الموجودة بالميادين بالشكل اللائق والارتقاء بالمستوى الحضارى لميادين مصر.

وكانت محافظة أسوان هي أولى المحافظات التي بدأت بها الحملة حيث بدأ اليوم السبت فريق عمل متخصص من مرممي منطقة آثار أسوان بأعمال تنظيف وصيانة بعض التماثيل، وسوف ينتهي فريق العمل من أعمال صيانة وتنظيف جميع التماثيل تباعا.
بدء حملة تنظيف وصيانة التماثيل بالميادين العامة في جميع محافظات الجمهورية
بدء حملة تنظيف وصيانة التماثيل بالميادين العامة في جميع محافظات الجمهورية
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