بدء حملة تنظيف وصيانة التماثيل بالميادين العامة في جميع محافظات الجمهورية

بدأت وزارة السياحة والآثار حملة تنظيف وصيانة للتماثيل الموجودة بالميادين العامة في جميع المحافظات المصرية ، وذلك بتوجيه من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وتحت الإشراف المباشر من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة لYظهار تماثيل الرموز المصرية والقطع الفنية الموجودة بالميادين بالشكل اللائق والارتقاء بالمستوى الحضارى لميادين مصر.



