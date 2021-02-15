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رياضة

لتمديد عقديهما.. الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع علي معلول والسولية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:44 ص
علي معلول
علي معلول
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عبد الحكيم أبو علم
توصلت إدارة النادي الأهلي إلي إتفاق نهائي مع الثنائي علي معلول وعمرو السولية على تمديد عقديهما مع الفريق لفترة جديدة خلال تواجد البعثة الحمراء في الدوحة للمشاركة في مونديال العالم للاندية، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مع الثنائي كل منهما علي حده لتوقيع العقدين عقب مواجهة المريخ السوداني في أولي مباريات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وينتهي تعاقد الثنائي في 30 يونيو 2022 ، وتم التوصل لإتفاق مع معلول علي تمديد تعاقده عامين آخرين مع زيادة بواقع مليون و100 ألف دولار وهو أعلي تعاقد داخل القلعة الحمراء لأي محترف حاليًا تقديرًا للدور الذي يقوم به الظهير التونسي.

فيما تم التوصل لإتفاق علي تمديد تعاقد عمرو السولية ثلاث سنوات اخري تنتهي في يونيو 2023 مع وضع السولية في الفئة الأولي بحيث يحصل علي 11 مليون جنيه في الموسم الواحد علي أن يتضمن التعاقد نسبة المشاركات.

ومع تمديد تعاقد السولية ومعلول يكون المارد الأحمر قد أغلق كل الأبواب أمام الاندية حيث لا يقل مدة عقد أي لاعب مع القلعة الحمراء عن ثلاث سنوات.
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