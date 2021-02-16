قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة

في واقعة مؤثرة، أنقذ قط أليف حياة طفلين بعد تسلل ثعبان سام، يوصف بكونه الثعبان الأخطر في أستراليا ، إلى الحديقة الملحقة بمحل إقامة عائلتهما، وعلى الرغم من أن القط استطاع حماية الطفلين من خطر الثعبان، إلا أنه نفق بعد فترة وجيزة.





وتناولت تقارير وسائل إعلام تفاصيل هذه الواقعة، موضحة أن الطفلين كان يلعبان مع القط الأليف، الذي يُطلق عليه اسم "آرثر"، في الفناء الخلفي الملحق بمنزلهما في ولاية "كوينزلاند" الأسترالية، وفي تلك الأثناء تسلل ثعبان من نوع "Eastern Brown Snake" أو " الثعبان البني الشرقي "، وهو نوع معروف بكونه يمتلك سمًا قاتلًا، وانتهى الحال بالثعبان بجوار الطفلين مباشرة.









تجدر الإشارة إلى أن منظمة "ناشيونال جيوجرافيك" الأمريكية تصنف "الثعبان البني الشرقي" باعتباره "الأكثر فتكًا في أستراليا"، حيث يتسبب هذا النوع من الثعابين في حالات وفاة بأستراليا أكثر من أي نوع آخر.





ويوصف هذا النوع من الثعابين أيضًا بكونه عدائيًا وسريعًا، ويعد ثاني أكثر الثعابين سمية في العالم، ومن ثم فإن تسلله قرب الطفلين كان يشكل خطرًا مباشرًا على حياتهما.





ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن القط الأليف انقض على الثعبان فور رؤيته واستطاع القضاء عليه، لكن الثعبان لدغه خلال صراعه معه، وانهار القط في الحال وسرعان ما بدا أنه كان يتعافى وكأن شيئًا لم يحدث، لكن في صباح اليوم التالي، كان السم قد انتشر في جسد القط "آرثر".









ووجدته العائلة التي تتولى رعايته فاقدًا للوعي دون استجابة، ونقلوه بعد ذلك إلى مستشفى بيطري لكان الأوان كان قد فات.



