ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:44 ص
قط أليف ينقذ طفلين
قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة
Advertisements
هدير علاء
في واقعة مؤثرة، أنقذ قط أليف حياة طفلين بعد تسلل ثعبان سام، يوصف بكونه الثعبان الأخطر في أستراليا، إلى الحديقة الملحقة بمحل إقامة عائلتهما، وعلى الرغم من أن القط استطاع حماية الطفلين من خطر الثعبان، إلا أنه نفق بعد فترة وجيزة.

وتناولت تقارير وسائل إعلام تفاصيل هذه الواقعة، موضحة أن الطفلين كان يلعبان مع القط الأليف، الذي يُطلق عليه اسم "آرثر"، في الفناء الخلفي الملحق بمنزلهما في ولاية "كوينزلاند" الأسترالية، وفي تلك الأثناء تسلل ثعبان من نوع "Eastern Brown Snake" أو "الثعبان البني الشرقي"، وهو نوع معروف بكونه يمتلك سمًا قاتلًا، وانتهى الحال بالثعبان بجوار الطفلين مباشرة.


تجدر الإشارة إلى أن منظمة "ناشيونال جيوجرافيك" الأمريكية تصنف "الثعبان البني الشرقي" باعتباره "الأكثر فتكًا في أستراليا"، حيث يتسبب هذا النوع من الثعابين في حالات وفاة بأستراليا أكثر من أي نوع آخر.

ويوصف هذا النوع من الثعابين أيضًا بكونه عدائيًا وسريعًا، ويعد ثاني أكثر الثعابين سمية في العالم، ومن ثم فإن تسلله قرب الطفلين كان يشكل خطرًا مباشرًا على حياتهما.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن القط الأليف انقض على الثعبان فور رؤيته واستطاع القضاء عليه، لكن الثعبان لدغه خلال صراعه معه، وانهار القط في الحال وسرعان ما بدا أنه كان يتعافى وكأن شيئًا لم يحدث، لكن في صباح اليوم التالي، كان السم قد انتشر في جسد القط "آرثر".


ووجدته العائلة التي تتولى رعايته فاقدًا للوعي دون استجابة، ونقلوه بعد ذلك إلى مستشفى بيطري لكان الأوان كان قد فات.

وشاركت خدمة طوارئ الحيوانات بولاية "كوينزلاند" الأسترالية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل القصة المؤثرة لنفوق القط الأليف "آرثر" بعد إنقاذه لحياة الطفلين.
قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة
قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة
قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صدمة العمر.. تركت نافذة غرفتها مفتوحة فاستيقظت لتجد الثعبان بجانبها في السرير.. فيديو

ثعبان سام يروع عائلة أثناء القيادة على طريق سريع.. شاهد ما حدث

بهدوء تام.. سيدة توثق لحظات مرعبة لـ تسلل ثعبان بطول 3 أمتار لمنزلها.. فيديو وصور

في لحظات.. شاهد ثعبان خطير يبتلع حيوانًا كبيرًا بالكامل

طفلة تصارع الموت بعد إصابتها بلدغة ثعبان سام مرتين أثناء نومها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

يا فرحة ما تمت .. رصاص الغيرة يصيب عريسا في الزفة

أخبار التوك شو .. أحمد موسى: بريطانيا تمنح الإقامة لإرهابي حاول اغتيال رئيس وزراء مصر.. محمد منير يفجر مفاجأة عن حفلته في إسرائيل.. وأحمد السقا عن السرب: هتشوفوا مفاجأة في الفيلم

هل من صلى الفجر لا يصلي الصبح ؟.. لهما 6 أوقات لا يعرفها الكثيرون

بعد البرونزية: ضياء السيد ينتقد مسئولي الأهلي.. ويؤكد: لا تنتظروا خيرا من والتر بواليا

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الدولار يسجل أدنى مستوى له منذ أسابيع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة

فئة جديدة تنضم لـ هيونداي أكسنت RB .. أسعار ومواصفات

تعرف على مواصفات وأسعار مازدا 3 موديل 2021.. صور