لـ عبور الشارع.. شاهد أفعى كوبرا ضخمة توقف حركة المرور 30 دقيقة| فيديو





خلال مقطع فيديو متداول ظهر ثعبان يحاول عبور الطريق، حيث يمكن رؤية السيارات والدراجات النارية وهي تقف على مسافة كبيرة للسماح للثعبان بالمرور بأمان.





توقفت حركة السيارات بشكل مفاجئ لمدة 30 دقيقة تقريبًا عند مفترق كالسانكا المزدحم في أودوبي بالهند عندما ظهرت كوبرا فجأة على الطريق.





وقد أوقفت شرطة المرور سائقي السيارات، الذين انتظروا بصبر بينما تحركت الكوبرا ببطء عبر سطح الطريق الحار.





انتشر المقطع على نطاق واسع حيث حصد أكثر من 40600 مشاهدة وأطنانًا من التعليقات من مستخدمي الإنترنت.





بينما أشاد البعض بأفراد شرطة المرور الموجودين في الموقع، أعرب آخرون عن مدى خوف الأفعى من وجودها في وسط تلك الضجة.





كما أنه كان من الصعب عليها العبور فوق سطح الأسفلت الساخن جدا، ففي حادثة مماثلة في مكان آخر من أودوبي كان لابد من التدخل وإنقاذ الكوبرا.

قطع ثعبان ضخم أحد الطرق المزدحمة في الهند، وتسبب في توقف حركة المرور لمدة 30 دقيقة في طقس شديد الحرارة.