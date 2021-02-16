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منوعات

يا فرحة ما تمت .. رصاص الغيرة يصيب عريسا في الزفة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:37 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لقي صبي يبلغ من العمر 9 أعوام مصرعه، بالرصاص في هجوم مسلح على سيارة كانت تنقل عريس وعروس في الزفة بمدينة كراتشي في باكستان، كما أسفر الهجوم عن إصابة العريس بجروح.

وتعرفت الشرطة على الجاني، حيث تبين أنه "ابن عم العروس" ويدعى" أسفنديار"، ويبلغ من العمر 24 عاما، بحسب ما تناقله موقع "داون" الإلكتروني.

وقال مالك عادل خان، ضابط في مركز شرطة جاكسون، إن المشتبه به، كان ابن عم العروس وهرب من مسرح الجريمة بعد الحادث.

وأشار الضابط إلى إن الزوجين، بعد حفل زواجهما، كانا يسافران بالسيارة بينما كان الصبي في حضن العريس عندما فتح المشتبه به النار، وأصابته الرصاصة واخترقت جسده ، كما أصابت العريس.

وتوفي الصبي على الفور، وتم نقل جثته إلى مستشفى الدكتورة روث بفاو المدني، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف الضابط أن الجثة نُقلت في وقت لاحق لدفنها، بينما كان العريس المصاب تم نقله إلى مستشفى خاص حيث تم الإبلاغ عن حالته خطِرَة.

ونوه ضابط الشرطة بأن ابن عم العروس أقدم على ارتكاب هذه الجريمة؛ كمحاولة لاغتيال العريس، انتقاما لعدم زواج العروس منه.
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