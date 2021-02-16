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محافظات

مياه سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:21 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، على رفع درجة الاستعدادات القصوى والطوارئ لمواجهة الطقس السيء واحتمالية سقوط امطار غزيرة وعواصف ترابية والمتوقع استمراه منذ صباح اليوم وحتى بعد غد.

وذلك وفقًا لتقارير هيئة الارصاد الجوية وانه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي طواري قد تتعرض لها محافظة سوهاج.


واوضح رئيس مياه سوهاج جاهزية سيارات الكسح والنافورى والفاكيوم ومضخات نزح المياه والسيارات المدمجة ومولدات الكهرباء المتحركة للتعامل الفوري مع اى تراكمات للمياه متوقعة بالطرق.

وشدد على قطاع المعامل والجودة بضرورة متابعة مآخذ محطات مياه الشرب ورفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بضرورة الابلاغ عن اى شكوى من خلال الخط الساخن والذى يعمل على مدار 24 ساعة على الرقم 125 من اى تليفون ارضى او الرقم 01273195125 من اى تليفون محمول والرقم 01207125125 من الواتس آب.
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