كوب من هذا المشروب يوميًا يخفض ضغط الدم



أطعمة عديدة تساعد على خفض ضغط الدم بعد وصوله إلى مستويات غير صحية وهي مشكلة شائعة.





يتطور ارتفاع ضغط الدم عادة على مدى عدة سنوات، وقد لا تظهر عليه أي أعراض. ومع ذلك ، حتى في حالة عدم وجود أعراض، يمكن أن تتسبب الحالة في تلف الأوعية الدموية والأعضاء، خاصة الدماغ والقلب والعينين والكليتين.





اقرأ ايضا | مشروبات تخلص الجسم من السموم وتحسن وظائف الكبد والكلى







وإليك أبرز الأطعمة لخفض ضغط الدم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.





1.الطماطم







تحتوي الطماطم على الكثير من فيتامين سي وكيرسيتين. كما أنها مصدر كبير لمادة اللايكوبين التي تساعد على خفض ضغط الدم . ثبت أن اللايكوبين مفيد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وخفض ضغط الدم.





2. البصل







يعتبر البصل مفضلًا لدى الكثيرين ومحتقر من قبل الكثيرين فهو مصدر كبير للكيرسيتين وهو فعال في خفض ضغط الدم







3. البطاطا الحلوة







تساعد البطاطا الحلوة في خفض ضغط الدم لأنها مصدر جيد للنشا المقاوم لارتفاع ضغط الدم وفيتامين ج وبيتا كاروتين، تعد البطاطا الحلوة مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم ، والذي يساعد بشكل طبيعي على خفض ضغط الدم عن طريق تقليل آثار الصوديوم والتوتر في الأوعية الدموية.





4.البنجر ..





يحتوى على نسبة عالية من أكسيد النيتريك ، والذي يمكن أن يساعد في فتح الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم. يمكنك تبخيرها أو غليها أو تقليبها أو حتى أكلها نيئة. تشير الدراسات إلى أن شرب كوب واحد من عصير البنجر يوميًا يكفي لخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.







5 .السبانخ







هي خضروات ذات أوراق خضراء سهلة الطهي ومتعددة الاستخدامات. تشكل هذه الخضار الورقية خطرًا ثلاثيًا عندما يتعلق الأمر بضغط الدم ، وذلك بفضل مساعدتها الصحية من البيتا كاروتين والألياف وفيتامين سي.







6. بذور الكتان







يمكن ربط الاستهلاك المنتظم لبذور الكتان بالعديد من الفوائد مثل فقدان الوزن الصحي وزيادة الطاقة وما إلى ذلك، يمكن أيضًا إضافة خفض مستويات ضغط الدم المرتفع إلى القائمة لأن بذور الكتان مصدر كبير للألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب وتحافظ على صحة القلب وتحسن الدورة الدموية .