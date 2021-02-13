علاج انخفاض ضغط الدم نهائيا

يعد انخفاض الضغط من المشكلات المهددة للحياة خاصة اذا كانت نسبة الانخفاض كبيرة كما انها تؤثر على وظائف الجسم بشكل سلبي

ووفقا لما جاء فى موقع " nhs " يعتمد علاج إذا تم معرفته،فسيكون الطبيب العام قادرًا على التوصية بالعلاج لتخفيف الأعراض، ف على سبيل المثال ، قد يقترح: " يعتمد علاج انخفاض الضغط نهائيا بشكل اساسي على السبب و





تغيير الأدوية أو تعديل الجرعة إذا كان هذا هو السبب

ارتداء الجوارب الداعمة: يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الدورة الدموية وزيادة ضغط الدم

نادرًا ما تكون هناك حاجة إلى دواء لزيادة ضغط الدم لأن إجراءات نمط الحياة البسيطة أو معالجة السبب الأساسي تكون فعالة عادةً.





كيف تخفف أعراض انخفاض ضغط الدم بنفسك بعيدا عن الادوية

استيقظ ببطء من الجلوس إلى الوقوف

كن حذرًا عند النهوض من السرير، تحرك ببطء من الاستلقاء إلى الجلوس إلى الوقوف

ارفع رأس سريرك بحوالي 15 سم (6 بوصات) بالطوب أو الكتب الثقيلة

تناول وجبات صغيرة متكررة ، قد يساعدك أيضًا الاستلقاء أو الجلوس لفترة من الوقت بعد تناول الطعام

زيادة كمية الماء الذي تشربه

لا تجلس أو تقف لفترات طويلة

لا تنحني أو تغير الوضعية فجأة

لا تشرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين في الليل

لا تشرب الكثير من الكحول





أسباب انخفاض ضغط الدم

يمكن أن يختلف ضغط الدم وفقًا للوقت من اليوم، يزداد تدريجيًا طوال اليوم.

ما تفعله وما تشعر به يمكن أن يؤثر عليه أيضًا.

هناك العديد من الأسباب المحتملة لانخفاض ضغط الدم، قد يكون منخفضًا لأنك لائق وصحي ، أو ربما ورثته من والديك.

يصاب بعض الأشخاص بانخفاض ضغط الدم مع تقدمهم في السن.

كونها حاملا

بعض الحالات الطبية ، مثل مرض السكري