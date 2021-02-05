خمس نصائح للتحكم في ارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم هو القوة التي يستخدمها القلب لضخ الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة. يُعرَّف ضغط الدم الطبيعي عند البالغين بأنه ضغط الدم الانقباضي البالغ 120 ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي 80 ملم زئبق. تشير قيمة الضغط الانقباضي إلى الضغط في الشرايين عندما ينبض القلب. من ناحية أخرى ، تشير قيمة الضغط الانبساطي إلى الضغط في الشرايين بين دقات القلب.





وبالتالي ، من المهم للغاية اتخاذ خطوات وقائية مناسبة لتجنب أي تقلبات في ضغط الدم يمكن أن تؤدي إلى حالات صحية مختلفة.





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