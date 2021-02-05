خمس نصائح للتحكم في ارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم هو القوة التي يستخدمها القلب لضخ الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة. يُعرَّف ضغط الدم الطبيعي عند البالغين بأنه ضغط الدم الانقباضي البالغ 120 ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي 80 ملم زئبق. تشير قيمة الضغط الانقباضي إلى الضغط في الشرايين عندما ينبض القلب. من ناحية أخرى ، تشير قيمة الضغط الانبساطي إلى الضغط في الشرايين بين دقات القلب.
وبالتالي ، من المهم للغاية اتخاذ خطوات وقائية مناسبة لتجنب أي تقلبات في ضغط الدم يمكن أن تؤدي إلى حالات صحية مختلفة.
لمساعدتك في الأمر نفسه ، لدينا دليل اختصاصي التغذية مونمون غاروال لمعالجة ارتفاع ضغط الدم.
في منشور على Instagram ، شاركت خمس نصائح للتحكم في ضغط الدم والبقاء بصحة جيدة.
تناول النوع الصحيح من الملح
استخدم الملح غير المكرر (ملح الهيمالايا الوردي) / الملح الأسود / الملح الصخري لتحقيق التوازن الممتاز للصوديوم والبوتاسيوم الذي يوفره. يعطي الملح الأبيض المدعم باليود الصوديوم فقط ولا يحتوي على البوتاسيوم.
تجنب الأطعمة المعبأة والمعالجة الصناعية
إنها تقلل من قدرة الجسم على امتصاص واستيعاب العناصر الغذائية. تؤثر هذه الأطعمة على نسبة الصوديوم: نسبة البوتاسيوم وتوازن الماء ، والتي بدورها لها تأثير سلبي على ضغط الدم.
تناول المخللات والباباد محلية الصنع
تحتوي المخللات التقليدية محلية الصنع على السلالة الصحيحة من البكتيريا الحية التي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في خفض ضغط الدم. وبالمثل ، فإن باباد له فوائده الخاصة. إنها مصنوعة من عدس / دالس (عادة غنية بالبروتين) ومجموعة من التوابل مثل الفلفل الأسود والكمون. تضيف التوابل جودة علاجية للباباد.
النوم مهم
للحفاظ على ضغط الدم الصحي وتجنب أمراض نمط الحياة الأخرى ، امنح الجسم قسطًا كافيًا من الراحة والنوم (يوصى بنوم جيد لمدة 6-8 ساعات). لاحظ أيضًا أن تنظيم وقت النوم والاستيقاظ لا يقل أهمية عن كمية النوم .
تمرين شامل
قد يكون المشي خطوة أولى رائعة نحو الحفاظ على ضغط الدم طبيعيًا ، لكن هذا بالتأكيد ليس كافيًا. قال غاروال: "إن نظام التمرين الشامل الذي يتضمن تمارين القلب وتمارين القوة واليوغا سيقطع شوطًا طويلًا في منع الحاجة إلى أدوية ضغط الدم".