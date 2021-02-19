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سيارات

سعر ومواصفات بريليانس V6 موديل 2021 في السوق المصري.. صور

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:02 م
بريليانس V6
بريليانس V6
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أماني نوار
تعتبر سيارة بريليانس V6 من السيارات الحديثة التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات،واستطاعت بريليانس أن تحقق نجاحا كبيرا وسط جميع المنافسين لها من نفس الفئة.

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وتم دعم السيارة بمحرك مزود رباعي الإسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو ،وينتج قوة 150 حصان ، مع عزم أقصى للدورات 220 نيوتن/متر ، وهي مزودة بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي ، والتي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة ، وذلك في غضون 13.4 ثانية. 

أما متوسط استهلاك الوقود فهو نحو 7.5 لتر ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 تبلغ مساحة الشنطة والتخزين 455 لتر .

وتتمتع الفئة الأولى من بريليانس V6 2021 بمجموعة من المواصفات العديدة ، ومنها وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية ، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ، مع توزيع إلكتروني للفرامل ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ، بالإضافة إلى مجموعة من التجهيزات ، والكماليات ومنها نظام مانع إدارة تشغيل المحرك ، بالإضافة إلى نظام مساعدة في الركن .
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وزودت هذه الفئة بنظام ترفيهي مكون 4 أنظمة هي مكبرات الصوت ، وشاشة وسائط 10.4 بوصة ، ومدخل USB ، مع خاصية ربط اجهزة الهواتف المحمولة عبر البلوتوث .

أما الفئة الثانية تم دعمها بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة في الفئة السابقة ، بالإضافة إلى بعض الأنظمة مثل حساسات ركن أمامية ، وفتحة سقف ، وعدد 6 مكبرات صوتيه .

بالنسبة للفئة الثالثة فجاءت بجميع المواصفات والتجهيزات الموجودة في الفئات السابقة ، بالإضافة إلى بعض الكماليات ، ومنه الوسائدالهوائية ،وكاميرا خلفية بتقنية 360 درجة .

جاءت أسعار بريليانس V6 2021  على النحو التالي :
الفئة الأولى بقيمة بلغت 320.9 ألف جنيه
الفئة الثانية بقيمة بلغت 344.9 ألف جنيه
 الفئة الثالثة بنحو 369.9 ألف جنيه 

نتيجة بحث الصور عن بريليانس v6


نتيجة بحث الصور عن بريليانس v6


نتيجة بحث الصور عن بريليانس v6


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