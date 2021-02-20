اتحضر للأخضر.. استمرار حملات النظافة والتشجير بحى غرب أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار فعاليات النظافة والتشجير بأحياء ومراكز المحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" وتنفيذ العديد من الحملات تحمل شعار "مدن وقرى أسيوط نظيفة وجميلة"، وذلك بمشاركة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وجهاز شئون البيئة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية على أن تستمر تلك الفعاليات لتشمل القرى والمراكز فضلا عن تكثيف برامج التوعية بالمحافظة على النظافة وتجميل البيئة المحيطة.





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وقال المهندس رجب محمود على مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إنه تم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بمنطقة نائلة خاتون وشارع المكتبات بحي غرب أسيوط، وتم خلالها تنفيذ أعمال الكنس بواسطة معدات الكنس الآلي الحديثة والمتطورة ورفع الأتربة الموجودة بجوار وفوق الأرصفة والجمع المباشر للمخلفات الصلبة من أبواب الوحدات السكنية والتجارية بواسطة عمال الجمعية الأهلية التي تعمل بالمنطقة ونقلها إلى مصنع التدوير بواسطة السيارات الحديثة الواردة من البرنامج الوطني بوزارة البيئة.



