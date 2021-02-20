حروف و شعار عريق و البطل هو العملاق البافاري BMW

هي بلاد اشتهرت بالماكينات، سواء كانت على مستوى الصانعة، أو في لعبة كرة القدم الشهيرة، و بمجرد أن ذكرنا هذه اللعبة، فلابد أن نتحدث عن اقدام اثرت في تاريخ الصناعة الالمانية، و الابطال الحقيقيون وراء واحدة من أعظم شركات المحركات العالمية BMW.





تأسست شركة بي ام دابليو في عام 1916، و كانت متخصصة في انتاج الطائرات، و بجانب تلك الحروف المميزة نلاحظ شعار المروحية و الذي يدل على انفراد الصانع الألماني بهذه الصناعة أبان تلك الحقبة، بينما اللون الأيض و الارزق فهما اللونان الأساسيان للمقر البافاري، حيث يقع مقر الشركة في ولاية بافاريا التابعة لـ ميونخ.





يرجع الفضل في تأسيس BMW لـ كارل و غوستافو اوتو، و كانت الشركة الممولة لسلاح الجو الألماني، و لكن في عام 1928 بدأ العملاق البافاري في تأسيس السيارات، بعد أن توقفت في تصنيع محركات الطائرات بسبب خسارة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، ليفرض الحظر على تلك الصناعة بسبب معاهدة فرساي.





ثم انطلقت بي ام دابليو وقامت بتطوير السيارة DAXI ووضع بصمتها بالاصدار AM1، والتي امتلكت قدرات فنية متطورة، وواصلت الشركة تألقها في عام 1933 بالاصدار رقم 303 و الذي زود بمحرك مكون من 6 اسطوانات، لتعود ثانية بعد ذلك التاريخ إلى صناعة محركات الطائرات و الدراجات النارية.





شهدت الشركة أنتعاشة غير مسبوقة اثناء تقلد النازيين الحكم و بلغت عائداتها إلى ما يقارب 32,5 مليون رايخ مارك ثم ارتفعت ارباحها لتصل إلى 280 مليون رايخ في عام 1939، و لكن تبدلت الأمور بعد أن انتقل 6.189 عاملًا للالتحاق بصفوف الجيش النازي لتفقد العديد من الخبرات، و في عام 1945 دمر المصنع الرئيسي للشركة بشكل كامل.





و سرعان ما عادت من جديد بعد تخبطات عديدة، لتقدم أول دراجة نارية بعد الحرب العالمية و التي تحمل اسم R 24، ثم السيارة 501 صاحبة المحرك السداسي الاسطوانات، و تتبعها بالسيارة 502 و التي زودت بمحرك مكون من 8 اسطوانات، و استمرت الشركة في اطلاق العديد من النسخ القوية خلال الستنينات و السبعينيات، للتتبعها باقة اخرى من الاصدارات لا ينساها جيل الثمانينات و التسعينات وفترة الألفية الجديدة و التي ضمت باقات قوية تحمل شعار الصانع الألماني العريق.