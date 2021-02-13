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أصل الحكاية

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

السبت 13/فبراير/2021 - 12:46 م
مرسيدس
مرسيدس
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كريم عاطف

تعود أصول مرسيدس-بنز إلى إختراع كارل بنز لأول سيارة تعمل بالبنزين، وهي سيارة بنز باتنت موتورفاغن, وحصلت على براءة اختراع في يناير 1886، والتى جائت بعد تحويل غوتليب دايملر والمهندس فيلهلم مايباخ عربة جياد إلى سيارة عن طريق إضافة محرك بنزين في وقت لاحق من ذلك العام.

و تم تسويق سيارة مرسيدس لأول مرة في عام 1901 بواسطة شركة محركات دايملر (Daimler-Motoren-Gesellschaft) ، و في عام 1902 قام رائد أعمال السيارات النمساوي إميل يلينك، الذي عمل مع شركة محركات دايملر، بإبتكار العلامة التجارية بعد أن أطلق اسم مرسيدس 35 حصان على السيارة المصنعة عام 1901 وذلك تيمنًا باسم ابنته مرسيدس يلنيك.

وفي وقت مبكر من عام 1901 كان يبيع إميل يلينك سيارات مرسيدس في العالم الجديد أيضًا، بما في ذلك المليارديرات الأمريكيون روكفلر وأستور ومورغان. في سباق في نيس في عام 1899 قاد يلينك تحت اسم مستعار "Monsieur Mercédès"، وهي طريقة لإخفاء اسم المنافس الحقيقي حيث كان ذلك طبيعيًا ويتم بانتظام في تلك الأيام. يعد السباق ساعة ميلاد العلامة التجارية لمرسيدس بنز. في عام 1901 تم تسجيل اسم "مرسيدس" من قبل شركة محركات دايملر (DMG) في جميع أنحاء العالم كعلامة تجارية محمية. تم إنتاج سيارات مرسيدس بنز الأولى في عام 1926 بعد اندماج شركتي كارل بنز وغوتليب دايملر في شركة دايملر بنز في 28 يونيو من نفس العام.

 

ومنذ ذلك الوقت وتسعى شركة مرسيدس الى انتاج العديد من سيارتها المميزة ، والتى تحتل مكانة كبيرة لدى عملائها فى مختلف انحاء العالم ، وها هى تحتفل الشركة بإنتاج السيارة رقم 50 مليون للعلامة مع اختيار أول سيارة مايباخ إس كلاس 2021 لتجسيد المعلم التاريخي.

وصرح عضو مجلس إدارة مرسيدس، جورج بورزير بهذه المناسبة : “إنتاج 50 مليون سيارة هو معلم هام في تاريخ شركتنا، وإنجاز استثنائي لفريقنا”، كما عبر عن شكره لـ “زملائه في المصانع حول العالم لجهودهم وحرفيتهم”.

وقد خرجت المايباخ من مصنع Sindelfingen الألماني، والمقرر إنتاجه لإس كلاس الكهربائية EQS لاحقًا هذا العام، وتنوي العلامة الألمانية طرح 6 موديلات كهربائي تحت عائلة EQ الجديدة بحلول 2022.

وتتميز مايباخ إس كلاس الجديدة بجسد أطول من الموديل القياسي لتوفير مساحة أكثر رحابة في الداخلية، مع أنظمة متطورة لكتم الصوت وماساج المقاعد والتحكم عبر الإشارة، وستتوفر بمحرك V8 توين تيربو بقوة 496 حصان ومحرك V12 توين تيربو 6.0 لتر بقوة 621 حصان ومحرك ثالث هجين بالقابس بقوة 503 حصان.

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس
أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس
أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس
أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس
أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس
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