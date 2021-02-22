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حوادث

الإرهابي أبو البراء يكشف تفاصيل تواصله مع هشام عشماوي عبر تليجرام.. ويعترف: بايعته

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:41 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
حصل صدى البلد على نص إعترافات المتهم محمد أحمد مصطفي المكني "أبو البراء" المتهم الثاني في القضية رقم 3354 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طواريء العجوزة، والمقيدة برقم 364 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب الفرقان".

وأقر المتهم في إعترافاته،  بانضمامه للجماعة الإرهابية المسماه "المرابطون" وتأسيسه لخلية تتبعها داخل البلاد تعتنف أفكارها القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة.

وأعترف أنه في غضون عام 2014 تعرف على المتهم الأول "أبو آسر" إثر تردده على أحد مساجد منطقة المعادي، وتوطدت علاقتهما ووقف على قناعته بأفكار تكفيرية متشددة، فاعلمه بسعيه للسفر إلى دولة سوريا للالتحاق هناك بالجماعة المسماه "داعش" والقتل رفق عناصرها تحت مسمى الجهاد إلا أن المتهم الأول أثناه عن ذلك وأفصح له عن تأسيس خلية بالبلاد تتبع جماعة المرابطون وتعتنق أفكارها القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة، ودعاه للانضمام اليها مما صادف قبولا لدى قناعته فوافقه.

وتابع المتهم أنه في ذلك الإطار وكتكليف المتهم الأول له بايع زعيم الجماعة القيادي المتوفي هشام عشماوي عبر تطبيق التواصل "تليجرام وثيرما" كما اضطلع باستقطاب المتهمين الآخرين في القضية.

وأضاف أنه تواصل مع القيادي هشام عشماوي مباشرة عبر برنامجى " تليجرام وثيرما" وتلقى تكليفات منه بالتدريب على سبل تأمين وسائل التواصل وتلقى دورات بشأن صيانة الهواتف، وعلى كيفية استخدام الاسلحة النارية والذخائر وتصنيع العبوات الناسفة.

وتنظر الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب الفرقان" التابعة للإرهابي هشام عشماوي يوم 24 فبراير الجاري.

وتعقد جلسات القضية برئاسة المستشار محمد السعيد الشربنى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

والمتهمون في القضية هم "عبد الله عامر عثمان، محمد احمد مصطفى، محمود ممدوح فؤاد، محمد أحمد، وزوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق".

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقى المتهم عبدالله عامر تكليفات من الإرهابي هشام عشماوي عقب انفصاله عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بتأسيس خلية تابعة له في مصر تسمي بـ "خلية كتائب الفرقان" والتى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
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