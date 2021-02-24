مشغولات يدوية وكروشية.. سيدات جنوب سيناء رائدات في الأعمال اليدوية.. شاهد

أصبحت سيدات جنوب سيناء ، رائدة في منتجات للمشغولات اليدوية والكروشيه بعد الدورات التدريبية، التي نظمتها مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء بالتعاون مع سها البيك خبيرة فنون الكروشيه والمشغولات اليدوية في ظل رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واهتمام المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ لأن تصبحن سيدات جنوب سيناء منتجات للمشغولات اليدوية.





وقالت سها البيك خبيرة فنون الكروشيه والمدربة للسيدات جنوب سيناء: الاهتمام زاد بأنشطة المرأة سواء بعقد دورات التدريب أو بإقامة المعارض مشيرة إلى أن الحكومة لن تفعل كل شيء بمفردها دون تعاون منا جميعا وأضافت البيك أن السيدات المشاركات في الدورة التدريبية أصبحن منتجات خلال شهر ولهن صفحات لتسويق منتجاتهم.





وقد التقى موقع "صدي البلد" الإخباري مع السيدات المتدربات داخل صالة التدريب في مبنى مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء.





وقالت منار عبد الله إحدى المتدربات: إنها تدربت على فنون كثيرة لفنون الكروشيه وأصبحت تنتج ما يحتاجه السوق سواء حقائب أو جوارب وأنتيكات مشيرة إلي أنها التدريب لمن يريد الإنتاج.





وأضافت شيماء زكريا إحدي المتدربات أن التدريب فرصة لكل سيدة للإنتاج وهي المنزل وإدارة مشروع يدر دخلا وخاصة للسيدة المعيلة.





ومن جانبها أكدت ولاء مختار مسئولة أنشطة المرأة بمديرية القوي العاملة أن هناك اهتماما كبيرا بالمرأة في كل المجالات، مشيرة إلي عقد دورات تدريبية بكل المدن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمرأة مثل التضامن الاجتماعي ومبادرة مشروعك وصندوق المشروعات الصغيرة وأضاف مختار أن التدريبات تمكين اقتصادي للمرأة السيناوية والعمل من خلال المنزل مشيرة إلي جودة المنتجات التي تقوم بصنعها السيدات المتدربات.





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