نافورة ومقاعد وممرات للمعاقين .. تجميل مدخل مبنى مجلس مدينة طور سيناء .. شاهد

نافورة ومقاعد وممرات للمعاقين وممشى صغير . نفذ مجلس مدينة طور سيناء خطة لتجميل المنطقة الواقعة أمام المبنى ومركز خدمة المواطنين التكنولوجي من أجل التيسير علي المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم، وذلك بتنفيذ وبناء





علاوة علي استكمال المشهد الجمالي لتلك المنطقة الواقعة وسط عدد من البنوك والشارع الرئيسي بطور سيناء .





وقد نالت عملية التجميل وإدخال خدمات للمعاقين مثل الممرات الخاصة ومقاعد الانتظار استحسان المواطنين بالإضافة للإضاءة و الزينات التي علقت في ذلك الممشي .





وقد رصدت " كاميرا " صدي البلد " بالصور والفيديو النافورات والمقاعد وممرات المعاقين وتوفير سبل الراحة للمواطنين .





وقالت دعاء حمدي مسئولة لجنة متحدي الاعاقة بحزب مستقبل وطن أنه شئ رائع أن يتم توفير ممرات للمعاقين ومقاعد للمواطنين مع وجود منظر جمالي أمام مركز خدمة المواطنين .

ومن جانبه أكد أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء أنه بتوجيهات من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الجميع مهتم بتوفير كل سبل الراحة للمواطن السيناوي مشيرا إلي أن مركز خدمة المواطنين التكنولوجي يوفر كل الخدمات إلكترونيا .





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