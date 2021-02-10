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محافظات

تزرع لأول مرة.. نجاح زراعة أشجار الأراك في طور سيناء

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:00 م
صدى البلد
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ايمن محمد
نجحت زراعة أشجار الأراك في مزارع الجبيل بطور سيناء، رغم أنها تزرع لأول مرة في مزرعة الصبار التي تحوي 120 نوعا من الزراعات النادرة.

والتقطت كاميرا موقع "صدى البلد"، صورا وفيديوهات لأشجار الأراك التي تزرع لأول مرة بجنوب سيناء. 

وقال المهندس خضر أحمد خضر، إنه أحضر بعض أشجار الأراك من المركز القومي للبحوث وفوجئ بنجاح زراعتها بطور سيناء، مشيرا إلى الشجرة لها فوائد عديدة ويستخرج من السواك والعطور.

في سياق متصل، قال المهندس خضر أحمد خضر، إنه جاء إلى طور سيناء باحثا عن الراحة والهدوء والاستجمام وممارسة هوايتي في صيد الأسماك بعد أن تعدى عمره الستين عامًا، ولكن شاءت الأقدار أن أجرب زراعة الصبار وتنجح نجاحا باهرا فأصبحت فلاحا معمرا في سيناء أرض الخير.

وأشار إلي أنه ترك الدنيا كلها من أجل ذلك الصامت الجميل الذي يعتبره الناس نبات المقابر ولكن هو عندي مثل الحرير، وكله نسيم  وعلاج ومنافع للناس.

وأوضح خضر أن الصبار يعالج أمراض الحروق والأمراض الجلدية والصدفية وله مفعول السحر في علاج تلك الأمراض، مضيفا أنه عندما يعلم بأن أحد السكان أصيب بحروق يرسل له نبات الغسول أبو زهرة بدون مقابل مادي لأن له فعل السحر في علاج الحروق.

وأضاف أن الصبار يعالج أمراض الشعر، منوها بأنه عندما كان في اليابان تابع هناك دعاية كبيرة لفوائد الصبار، ولاحظ أن سكان اليابان يشربون الصبار مثل العصير.

وطالب خضر بالتوسع في زراعة الصبار لاستخدامه كعلاج وفي الزينة لأن له شكلا جماليا ولا يستهلك مياها وخاصة نحن في صحراء.

وأعرب ملك زراعة الصبار بطور سيناء، عن سعادته بعمل قيمة جمالية في بلده، ولأن هذه النباتات ستظل معمرة في أرض سيناء لأنها أرض طاهرة خصبة، مشيرا إلى أنه لا يبحث عن الربح لأن لديه نباتات نادرة والحفاظ عليها وتنميتها قيمة كبيرة.

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تزرع لأول مرة.. نجاح زراعة أشجار الأراك في طور سيناء
تزرع لأول مرة.. نجاح زراعة أشجار الأراك في طور سيناء
تزرع لأول مرة.. نجاح زراعة أشجار الأراك في طور سيناء
تزرع لأول مرة.. نجاح زراعة أشجار الأراك في طور سيناء
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