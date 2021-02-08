بعد صراخها من نقر الغربان.. إنقاذ قطة من أعلى نخلة بشرم الشيخ

تمكنت قوات الدفاع المدني والحريق بشرم الشيخ من إنقاذ قطة بلدي صعدت نخلة مرتفعة داخل منتجع نعمة فيو بشرم الشيخ .

وكانت تلقت نجدة شرم الشيخ بلاغ من سكان منتجع نعمة فيو يستغيثون لانقاذ قطة صعدت لنخلة مرتفعة ولم تستطيع النزول .

وعلي الفور توجهت قوات الدفاع المدني والحريق وقاموا بإمداد سلم وتم إنقاذ القطة وسط فرحة سكان المنتجع السياحي.

وقال محمد خاطر الخبير السياحي واحد سكان منتجع نعمة فيو أن السكان فوجئوا بقطة بلدي فوق نخلة مرتفعة تستغيث من نقر الغربان لها بعد عدم استطاعته النزول وأشار خاطر أنهم لم يكونوا يتوقعوا سرعة تحرك الدفاع المدني والحريق التي هرعت للمكان وانقذت القطة في مشهد انساني رائع اسعد الجميع

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