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ناقد فنى: "الكيت كات" عنوان محمود عبد العزيز في السينما.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:02 م
فيلم الكيت كات
فيلم الكيت كات
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ياسمين القصاص
قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إنه تم عرض ورق مسلسل رأفت الهجان على الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وبالفعل قرأه ولكن حدث تغير في الأمور، ومن هنا ذهب ورق المسلسل إلى الفنان الزعيم عادل إمام، ولكن كان عادل إمام عمل مسلسل "العيون في دموع وقحة" مع نفس صناع مسلسل رأفت الهجان، ولذلك عاد الورق مرة أخرى إلى الفنان محمود عبد العزيز، فقال محمود عبدالعزيز "المسلسل رجع لصاحب الحق".

وأضاف "الناقد الفنى"، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن عنوان الراحل محمود عبدالعزيز في الدراما هو مسلسل "رأفت الهجان"، وحتى إنه يعتبر عنوان الدراما بالعالم العربى كله بأجزائه الثلاثة، أما عنوان محمود عبدالعزيز في السينما المصرية هو العمل السينمائى "الكيت كات"، حيث إن الكيت كات من  من إخراج وتأليف داود عبد السيد.

وأشار "الناقد الفني"، إلى أن تم عرض فيلم "الكيت كات" أيضا على الزعيم عادل إمام، ولكن عند قراءته ورق الفيلم لم يتحمس وهذا على عكس ما حدث مع الراحل محمود عبدالعزيز، منذ بداية قراءته لورق الفيلم شعر بحماس كبير لهذا العمل السينمائي.

وأكد طارق الشناوى، أن شخصية الشيخ حسنى في فيلم "الكيت كات" عانقت تفاصيل لدى شخصية محمود عبدالعزيز، مما جعله يبدع في هذا الدور، فاشتهر دور الشيخ حسنى بفن الأداء.

وأوضح، أن عند وفاة والده جاء إلى عزاء الفنان الراحل محمود العزيز والمخرج داود عبد السيد، وكان من يحيى العزاء شيخ خفيف الظل يسمى "عيد الأبيض"، فكان هذا الشيخ درير وعند انتهاءه من قراءة القرآن الكريم تكلم مع الناس التى توجد بالعزاء حتى ظهر ما وراء شخصيته بظله الخفيف، قائلا "بعد العزاء كلمني محمود وداود عبد السيد عاوزين يعملوا لقاء مع الشيخ عيد الأبيض"، وبالفعل استلهم جزء من شخصية الشيخ حسنى بفيلم "الكيت كات" من شخصية الشيخ عيد الأبيض.
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