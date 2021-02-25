«الملتقى الترويجي نحو حياة أفضل».. مشروع الشباب بالوادي الجديد

نفذت الإدارة المركزية للطلائع التابعة لوزارة الشباب والرياضة الملتقى الترويحى التعليمى "خطوة نحو حياة أفضل" بمحافظة الوادي الجديد على مدى 4 أيام متتالية، وبحضور 400 طفل من مدينتي الداخله والخارجة.





ونفذت الفعاليات لمدة ثلاثة أيام متتالية من 23 إلى 25 فبراير بمدينة الداخلة بحضور300 طليع وغدا ختام الفعاليات بمدينة الخارجة بحضور 100 طليع.





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ومن جانبه قال بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، إنه جرى تنفيذ فعاليات البرنامج وفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة طبقا لفكرة المشروع، وهي تنمية الملكة الإبداعية من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة الترويحية التنموية التعليمية بمجالاتها المختلفة للعمل على تنمية واستثمار قدرات النشء من كل الجوانب "البدنية، العقلية، المزاجية" وخلق جيل متزن قادر على الإدارة من خلال برنامج علمى مقنن قائم على تراث حضارى ومكونا ظهيرا شعبيا للعودة للمستقبل، والعمل على مواجهة المشكلات والقضايا المعاصرة وذلك من خلال:تنفيذ مجموعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية التى تهدف إلى التعلم وتغيير السلوك.





وكذلك استخدام الأنشطة الترويحية المختلفة "الرياضية والفنية" ودمجها بالعلوم المختلفة لتوصيل المادة العلمية لعقول النشء والشباب بطريقة مستحدثة وتفاعلية تحث على التعلم الممتع والشيق وذلك بما يتناسب مع ميول ورغبات المشاركين بالبرنامج.





من ناحية اخري وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بمساحة 181.55 فدان، بناحية مدينة الخارجة، لصالح محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.





وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن قرار إعادة التخصيص يهدف لاستخدام هذه المساحة في إقامة مشروعات صناعية جديدة بمدينة الخارجة لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.





وأضاف الزملوط، أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات لتنفيذ أي مشروعات زراعية أو صناعية أو استثمارية أو خدمية بهدف توفير وخلق فرص عمل للشباب، ودفع مسيرة البناء والتنمية على أرض الوادي الجديد.



