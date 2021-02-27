صحة الدقهلية : فتح باب التسجيل لتلقى لقاح كورونا.. غدا

قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم السبت يرافقه وكيل المديرية للطب الوقائي ووكيل المديرية للطب العلاجي بتفقد المكان الجارى تجهيزه لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح فيروس كورونا المستجد بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولى سابقا " .



فيما كان فى استقباله الدكتور احمد حشيش مدير المستشفى حيث قام بالتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.



كما اشار وكيل الوزارة الى انه سيتم البدء في مرحلة تطعيم كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الاورام ونقص المناعة ومرضى الفشل الكلوي و مرضى زراعة الكلى والكبد و مرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخيه.





واضاف وكيل الوزارة انه سيتم فتح باب التسجيل من باكر الأحد 28 فبراير حيث يتيح الموقع للمواطنين من الفئات المستحقة تسجيل بياناتهم حتى يتم إعطاء الاولوية تلقائيًا وذلك حسب السن والامراض المزمنة كما سيتم اطلاع المواطن على كافة المعلومات الخاصة باللقاح.