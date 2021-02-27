ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة الدقهلية : فتح باب التسجيل لتلقى لقاح كورونا.. غدا

السبت 27/فبراير/2021 - 09:34 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم السبت يرافقه وكيل المديرية للطب الوقائي ووكيل المديرية للطب العلاجي بتفقد المكان الجارى تجهيزه لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح فيروس كورونا المستجد  بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولى سابقا " .

فيما كان فى استقباله الدكتور احمد حشيش مدير المستشفى حيث قام  بالتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

كما اشار وكيل الوزارة الى انه  سيتم البدء في مرحلة تطعيم كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الاورام ونقص المناعة ومرضى الفشل الكلوي و مرضى زراعة  الكلى والكبد و مرضى  القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخيه.

واضاف وكيل الوزارة انه سيتم فتح باب التسجيل من باكر الأحد 28 فبراير حيث يتيح الموقع  للمواطنين من الفئات المستحقة تسجيل بياناتهم حتى يتم إعطاء الاولوية تلقائيًا وذلك حسب السن والامراض المزمنة كما سيتم اطلاع المواطن على كافة المعلومات الخاصة باللقاح.
صحة الدقهلية : فتح باب التسجيل لتلقى لقاح كورونا.. غدا
صحة الدقهلية : فتح باب التسجيل لتلقى لقاح كورونا.. غدا
صحة الدقهلية : فتح باب التسجيل لتلقى لقاح كورونا.. غدا
صحة الدقهلية : فتح باب التسجيل لتلقى لقاح كورونا.. غدا
صحة الدقهلية : فتح باب التسجيل لتلقى لقاح كورونا.. غدا
صحة الدقهلية : فتح باب التسجيل لتلقى لقاح كورونا.. غدا
صحة الدقهلية : فتح باب التسجيل لتلقى لقاح كورونا.. غدا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وكيل صحة الشرقية يتفقد المواقع المناسبة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وكيل صحة الدقهلية يتفقد الأماكن المناسبة لتجهيز نقاط التطعيم بلقاح كورونا

"خدمة اجتماعية صحة الدقهلية" الأولى في مصر برعاية الأطفال كريمي النسب..صور

وكيل صحة الشرقية يعاين المراكز الطبية المناسبة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

إعدام 5 أطنان مخلل وغلق مصنع مخالف في الشرقية

وكيل صحة الفيوم يتفقد المراكز الطبية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لمقرات تطعيم لقاح كورونا

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. مد تخفيضات أسعار تذاكر الطيران للمدن السياحية لـ منتصف مايو

عمره آلاف السنين وشكله كالجديد.. اكتشاف كنز أثري بالصدفة

بعد الإصابة.. أحمد ياسر ريان يخضع لعملية جراحية في المرفق

التربية والتعليم تعلق على أزمة الطلاب اليوم

زوجة رجل مهم .. 10 معلومات عن الإعلامية أميمة تمام مذيعة الروج

بعد تصدرها تريند.. إطلالات جريئة عرضت هالة صدقي لسهام النقد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات جريئة عرضت هالة صدقي لسهام النقد

تكريم ليلى طاهر فى صالون مديحة حمدي الثقافي .. صور

إطلالات جريئة لـ شيرين رضا تخفي سنها الحقيقي .. شاهد