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رياضة

أبوجريشة: لا توجد عداوة مع الأهلي للعب مباراتنا خارج الإسماعيلية

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:00 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
قال علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي إنه يتعجب من خوض مباراة فريقه أمام النادي الأهلي باستاد الإسكندرية بدلا من استاد الإسماعيلية .

وقال أبوجريشة في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس": لا توجد عداوة مع الأهلي للعب مباراته مع الدراويش خارج الإسماعيلية في الدوري واستاد الإسكندرية الأقرب لإستضافة اللقاء.

وأضاف أبوجريشة أن احتياجات الجهاز الفني يتم تحديدها نهاية الموسم الجاري، متابعا :"هدفنا في الوقت الحالي هو الخروج من الكبوة ومؤخرة الدوري المصري .

واوصل:" الإسماعيلي يعاني من كثرة الغيابات وننتظر عودة المصابين"، موجها الشكر للجماهير على مساندة اللاعبين خلال الفترة الحالية على الرغم من تراجع النتائح.
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