أبوجريشة: لا توجد عداوة مع الأهلي للعب مباراتنا خارج الإسماعيلية

وقال أبوجريشة في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس": لا توجد عداوة مع الأهلي للعب مباراته مع الدراويش خارج الإسماعيلية في الدوري واستاد الإسكندرية الأقرب لإستضافة اللقاء.





وأضاف أبوجريشة أن احتياجات الجهاز الفني يتم تحديدها نهاية الموسم الجاري، متابعا :"هدفنا في الوقت الحالي هو الخروج من الكبوة ومؤخرة الدوري المصري .





واوصل:" الإسماعيلي يعاني من كثرة الغيابات وننتظر عودة المصابين"، موجها الشكر للجماهير على مساندة اللاعبين خلال الفترة الحالية على الرغم من تراجع النتائح.