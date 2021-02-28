الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بصاروخ باليستي

أعربت دولة الإمارات، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، من خلال صاروخ باليستي وطائرات مفخخة اعترضتها قوات التحالف.





وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "نجدد التضامن الكامل مع المملكة زاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".





وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.



