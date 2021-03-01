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فن

شاهد.. لحظة انهيار زوجة يوسف شعبان أثناء تشييع جثمانه

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:16 م
جنازة يوسف شعبان
جنازة يوسف شعبان
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سعيد فراج - يارا عمرو - أشرف العمدة
ظهرت إيمان الشريعان -زوجة الفنان القدير يوسف شعبان- خلال مراسم جنازته في مدينة 6 أكتوبر، وهي لم تتمالك أعصابها وانهارت في البكاء أمام عدسات المصورين، خلال اللحظات الأخيرة في وداع الفنان الراحل. 

ووارى التراب جثمان يوسف شعبان، في ظل انهيار الأهل والمحبين له، لاسيما ابنته زينب، التي كانت أكثر تأثرًا خلال مراسم تشييع الجنازة، واللحظات الأخيرة في وداع والدها. 

وظهرت ابنة يوسف شعبان، في الجنازة بملابس ونظارة سوداء، ولم تتمالك أعصابها، وانهارت بالبكاء الشديد، في لحظات مؤثرة ومواساة الحضور لها. 

وكانت الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم، أول الحاضرين إلى المستشفى للمشاركة في مراسم تشييع الجنازة، واستمر النجوم في التوافد على المستشفى. 

ونعي رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن"، الفنان الراحل يوسف شعبان، إذ قدم «عباس» خالص تعازيه لعائلته. 

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز الـ 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.


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