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فن

شاهد.. لحظة دفن جثمان الفنان يوسف شعبان

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:47 م
جنازة يوسف شعبان
جنازة يوسف شعبان
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سعيد فراج - يارا عمرو - أشرف العمدة- محمد زاهر
انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الفنان القدير يوسف شعبان، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الأهل والأصدقاء، وعدد من نجوم الوسط الفني. 

ووارى التراب جثمان يوسف شعبان، في ظل انهيار الأهل والمحبين له، لاسيما ابنته زينب، التي كانت أكثر تأثرًا خلال مراسم تشييع الجنازة، واللحظات الأخيرة في وداع والدها. 

وظهرت ابنة يوسف شعبان، في الجنازة بملابس ونظارة سوداء، ولم تتمالك أعصابها، وانهارت بالبكاء الشديد، في لحظات مؤثرة ومواساة الحضور لها. 

وكانت الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم، أول الحاضرين إلى المستشفى للمشاركة في مراسم تشييع الجنازة، واستمر النجوم في التوافد على المستشفى. 

ونعي رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن"، الفنان الراحل يوسف شعبان، إذ قدم «عباس» خالص تعازيه لعائلته. 

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز الـ 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
شاهد.. لحظة دفن جثمان الفنان يوسف شعبان
شاهد.. لحظة دفن جثمان الفنان يوسف شعبان
شاهد.. لحظة دفن جثمان الفنان يوسف شعبان
شاهد.. لحظة دفن جثمان الفنان يوسف شعبان
شاهد.. لحظة دفن جثمان الفنان يوسف شعبان
شاهد.. لحظة دفن جثمان الفنان يوسف شعبان
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