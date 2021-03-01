العراق.. تظاهرات فى بغداد والديوانية لهذا السبب

اندلعت تظاهرات في العاصمة العراقية بغداد ومحافظة الديوانية تأييدا للتظاهرات المستمرة في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.





وبحسب مراسل RT، فإن "المتظاهرين في بغداد توجهوا إلى ساحة التحرير الشهيرة حيث مركز التظاهرات، وعند وصولهم لاحقتهم قوات حفظ القانون واضطروا للانسحاب باتجاه شارع السعدون القريب من الساحة".





وأضاف، أن "محافظة الديوانية شهدت صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية خلال تظاهرات خرجت أيضا لمساندة تظاهرات ذي قار".

ويوم أمس، أمهل متظاهرو ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، الحكومة ثلاثة أيام لتنفيذ عشرة مطالب وضعوها في قائمة سلمت للمحافظ الجديد.



