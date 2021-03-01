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رياضة

رامي صبري يتقدم لـ إنبي في شباك الاتحاد

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:21 م
رامي صبري
رامي صبري
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حسام الحارتي
أحرز رامي صبري لاعب نادي إنبى الهدف الأول في شباك نادي الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الجولة الرابعه والمؤجلة من بطولة الدوري المصري. 

وتمكن رامي صبري من إحراز هدف التقدم في الدقيقة ١٢ من ركلة جزاء.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي:محمد صبحي
خط الدفاع:داميون لوي،صبري رحيل،عبالغني محمد
خط الوسط:خالد الغندور،فوزي الحناوي،مانجا،مروان عطية،عمار حمدي
الهجوم:سيسيه،اوكوي

علي دكة البدلاء:عمرو خليل،مروان النجار،هشام صلاح،حسام عاشور،كريم يحيي،عبدالسميع،احمد حجي،احمد راشد،الصباحي.

وأبرز غيابات سيد البلد
خالد قمر،عماد السيد،محمود رزق، محمد عطوة،السيد سالم،كريم الديب،كريم ممدوح،روماريو.
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