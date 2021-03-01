رامي صبري يتقدم لـ إنبي في شباك الاتحاد





وتمكن رامي صبري من إحراز هدف التقدم في الدقيقة ١٢ من ركلة جزاء.





وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمي:محمد صبحي

خط الدفاع:داميون لوي،صبري رحيل،عبالغني محمد

خط الوسط:خالد الغندور،فوزي الحناوي،مانجا،مروان عطية،عمار حمدي

الهجوم:سيسيه،اوكوي





علي دكة البدلاء:عمرو خليل،مروان النجار،هشام صلاح،حسام عاشور،كريم يحيي،عبدالسميع،احمد حجي،احمد راشد،الصباحي.





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